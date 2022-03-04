Пожар на Запорожской АЭС потушен, площадка вокруг станции захвачена войсками РФ

Госинспекция ядерного регулирования заявила, что все энергоблоки АЭС сохраняют целостность и находятся в работоспособном состоянии.

Украинские спасатели ликвидировали возгорание на территории Запорожской атомной электростанции в Энергодаре, которое началось после обстрела объекта российскими войсками. Радиационный фон на объекте в норме. Площадка вокруг станции занята силами РФ. Об этом в пятницу, 4 марта, сообщила пресс-служба Государственной инспекции ядерного регулирования Украины

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"По состоянию на 6:20 силами подразделений Государственной службы по чрезвычайным ситуацияс пожар ликвидирован. Информация о погибших и травмированных отсутствует", — говорится в сообщении.

По данным инспекции, энергоблоки АЭС сохраняют целостность. В результате вражеского обстрела была повреждена обстройка реакторного отделения на энергоблоке №1, однако это не повлияло на его безопасность.

"Системы и элементы, важные для безопасности АЭС, находятся в работоспособном состоянии. Изменение радиационного состояния на текущее время не зафиксировано", — добавили в ведомстве.

Инспекция также привела данные о состоянии энергоблоков ЗАЭС:

Энергоблок №1: планово-предупредительный ремонт.

Энергоблоки №№2, 3: отключены от сети и производится расхолодание ядерных установок.

Энергоблок №4: в работе, электрическая мощность 690 МВт.

Энергоблоки № 5, 6: производится расхолодание ядерных установок.

В то же время ведомство указало, что на данный момент площадка ЗАЭС захвачена войсками РФ, но персонал станции продолжает работу.

В свою очередь Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) запустило в круглосуточном режиме Центр инцидентов и чрезвычайных ситуаций из-за инцидента на АЭС в Энергодаре.

Напомним, ночью 4 марта президент Украины Владимир Зеленский выступил с срочным обращением по поводу пожара на ЗАЭС. По словам главы государства, действия российских войск могут привести к глобальной катастрофе, в связи с которой понадобится эвакуировать всю Европу.

Ранее мы писали, что российские военные просили пустить их к ЗАЭС, чтобы они могли сделать фотографию и отчитаться начальству о захвате стратегического объекта.