Российские военные просят пустить их на Запорожскую АЭС, чтобы "сделать фото для начальства"

Глава "Энергоатома" рассказал о ситуации на Запорожской АЭС. Подходы к крупнейшей атомной станции в Европе заблокированы.

Жители Энергодара Запорожской области и работников компании "Энергоатом" заблокировали дороги, чтобы не пустить российские войска в город и на территорию Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). При этом оккупанты уговаривают людей пустить их на объект, чтобы они могли сфотографироваться на фоне, отослать отчет начальству о "захвате" и покинуть территорию. Об этом в телеграм-канале сообщил руководитель "Энергоатома" Петр Котин.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Военный Фокус" в Facebook Подписаться

По словам начальника "Энергоатома", жители города и сотрудники атомной станции создали в городе блокпост, где поставили тяжелые грузовые машины, заблокировав агрессору проезд на территорию АЭС.

"(Солдаты) РФ выходят с попыткой провести переговоры с руководством города, говорят, что у них есть задание занять город Энергодар и площадку АЭС… Даже говорят о том, что им достаточно только войти в город, сфотографироваться на фоне АЭС и отправить соответствующий отчет своему руководству, российской армии и Министерству (обороны РФ) для пропаганды, что они контролируют город и атомную станцию, после чего они якобы покинут наши объекты", — сказал Котин.

[ + – ] Выступление Петра Котина

Глава "Энергоатома" напомнил, что допуск посторонних лиц на атомные объекты запрещен согласно всем международным договоренностям, связанным с ядерной безопасностью.

Петр Котин считает, что подобные действия российской армии являются нарушением соответствующих конвенций по ядерной безопасности и нарушение всех договоренностей, которые были достигнуты на уровне МАГАТЭ и ООН.

"Мы надеемся, что при всей бессмысленности, которая стоит за этой агрессией, у агрессора хватит здравого смысла, чтобы не выпускать тяжелые ракеты в направлении станции", — отметил глава "Энергоатома".

Руководитель предприятия добавил, что "Энергоатом" уже обратился в МАГАТЭ с просьбой установить 30-километровую зону контроля вокруг атомных объектов предприятия, чтобы не допустить катастрофы.

[ + – ] Третий энергоблок ЗАЭС

Чем важна Запорожская АЭС

Запорожская АЭС — крупнейшая атомная электростанция в Украине и в Европе, расположенная в степной зоне Украины на берегу Каховского водохранилища. Это выскотехнологическое предприятие ежегодно генерирует 40 — 42 млрд кВтч, что составляет пятую часть от всей выработки электроэнергии в стране. Станцию обслуживают свыше 11 тысяч сотрудников.

В 2015 году ЗАЭС стала первой в мире электростанцией, которая выработала с момента старта своего первого энергоблока 1 трлн кВтч электроэнергии.

Ранее сообщалось, что 26 февраля в Запорожской области наблюдалось движение российских войск в сторону Энергодара.

2 марта в Энергодаре местный городской совет призвал гражданских собираться на одном из блокпостов города, чтобы блокировать передвижение российской техники.

Также Фокус писал о том, какие направления наступления российских войск в Украине актуальны по состоянию на сегодняшний день.