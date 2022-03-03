Восьмой день войны. В Одессу направляется десант РФ, а Херсон живет по правилам оккупантов

По данным журналистов, к Одесскому порту направляются четыре больших десантных корабля с суднами поддержки. В Херсонской области из-за массированных обстрелов жители некоторых территориальных громад остались без воды, света и газа.

Российские десантные корабли с военнослужащими подходят к Одессе, а жители Херсона вынуждены жить по новым правилам, которые были установлены оккупантами из РФ. Фокус в одном материале собрал всю информаци о том, что происходит на южном направлении.

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Одесса

3 марта издание "Украинская правда" сообщило о том, что российский десант направляется в сторону Одессы. Как информируют источники журналистов в Одесском порту, к областному центру приближаются четыре больших десантных корабля и судна поддержки.

Инсайдеры утверждают, что оккупанты находятся в 14 милях от Санжейки, а украинские военнослужащие готовятся к обороне стратегического объекта.

[ + – ] Российские десантные корабли с военнослужащими двигаются к Одесскому порту

Помимо этого, по данным издания, в Черном море тонет грузовой корабль "Helt" под флагом Панамы, который был захвачен российскими военными. Персонал судна вынужден высаживаться на плоты, а спасатели не могут подойти к нему для эвакуации.

Мэр Одессы Геннадий Труханов в своем Facebook сообщил, что областной центр продолжает укреплять оборону на фоне возможной попытки вторжения войск РФ. Помимо этого, в городе усиливают систему оповещения гражданского населения об атаке с воздуха.

"Дети боятся. Они еще не понимают, что такое война, но они боятся. У меня вопрос… От кого вы, бл*дь, нас спасаете?", — задался вопросом Труханов в последнем видеообращении к оккупантам.

[ + – ] "От кого вы нас бл**ь защищаете?", - Труханов обратился к российским оккупантам

Как информирует пресс-служба "Укрзализныци", все пассажирские поезда, которые следуют из Одессы в западные регионы Украины, объявлены эвакуационными. Таким образом, компания закрывает продажу билетов на существующие направления.

Пассажиры, которым необходимо выехать в направлении западных областей, могут бесплатно пользоваться следующими графиковыми поездами:

№25/26 "Одеса — Рахов";

№35/36 "Одеса — Перемишль";

№37/38 "Одеса — Ужгород";

№77/78 "Одеса — Ковель";

№135/136 "Одеса — Черновцы".

В "Укрзализныце" предупредили, что приоритетной посадка на эвакуационные рейсы из Одессы женщин, детей и пожилых людей. Время отправления рейсов может меняться.

Херсон

Вечером 2 марта мэр областного центра Игорь Колыхаев сообщил, что российские оккупанты ввели новые правила для гражданского населения. Для того, чтобы над Херсоном "развивался украинский флаг", в городе будет действовать комендантский час с с 20.00 до 06.00. Гражданам оккупанты разрешают передвигаться только по одному или, максимум, по двое человек. Колыхаев также предупредил, что в областной центр может заезжать только транспорт с продовольствием или лекарствами.

[ + – ] Российские оккупанты ввели новые правила для жителей Херсона

Глава Херсонской областной госадминистрации Геннадий Лагута сообщил, что утром 3 марта российские оккупанты полностью заняли здание ОГА. По словам чиновника, оперативный штаб продолжает выполнять свои обязанности и ожидает на предоставление региону гуманитарной помощи.

[ + – ] Российские оккупанты захватили здание Херсонской ОГА

Херсонская областная госадминистрация сообщает, что в ряде территориальных громад из-за боевых действий отсутствует водо-, газоснабжение и электроэнергия. В некоторых районах были сформированы патрули для защиты жилых домов от мародеров. Помимо этого, как отмечают в Херсонской ОГА, местные власти сейчас решают вопрос с подвозом продовольствия и медикаментов в некоторые громады.

[ + – ] В некоторых территориальных громадах Херсонской области нет света, газа и водоснабжения

Николаев

Глава Николаевской областной госадминистрации Игорь Ким сообщил, что ожесточенные бои, по состоянию на 3 марта, продолжаются в Вознесенске, Снигиревке, Баштанке и селах, которые расположены между ними.

"В Вознесенском микрорайоне Болгарка оккупанты разместили технику в жилых домах. Ее планирует "выпроводить" тероборона. Оккупант не пересек Южный Буг. Вся часть области, которая находится слева от реки – спокойная и полностью контролируется украинскими силами", — заверил Игорь Ким.

[ + – ] В Вознесенке, Баштанке и Снигиревке продолжаются бои с оккупантами

По словам главы Николаевской ОГА, выше Южноукраинска нет подразделений оккупационной армии, однако в этом регионе возможны авианалеты. Подытоживая, Игорь Ким сообщил, что местные власти сейчас ведут переговоры с ритейлерами продуктов, чтобы они не повышали цены на свои продукты.

[ + – ] В Вознесенке, Баштанке и Снигиревке продолжаются бои с оккупантами

Нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале опубликовал фото уничтоженного моста в Николаевской области. Как утверждает парламентарий, стратегический объект подорвали вместе с российским танком.

[ + – ] В Николаевской области подорвали мост с российским танком

Также Алексей Гончаренко опубликовал снимки с брошенной российской техникой в Николаевской области.

"Новоалександровка, Еланецкий район, Николаевщина. Враги убегают, наши ВСУ работают", — подписал нардеп от ЕС свежие фотографии.

[ + – ] В Николаевской области оккупанты бросили свою военную технику

[ + – ] В Николаевской области оккупанты бросили свою военную технику

Ранее Генштаб ВСУ озвучил потери российских войск в Украине в течение недели. По данным военного командования, украинская армия с начала вторжения уничтожила около 9 тысяч вражеских солдат.

Также Фокус в своем материале рассказывал, как проходит восьмой день войны на Мариупольском и Киевском направлениях.