Восьмой день войны. В Одессу направляется десант РФ, а Херсон живет по правилам оккупантов
По данным журналистов, к Одесскому порту направляются четыре больших десантных корабля с суднами поддержки. В Херсонской области из-за массированных обстрелов жители некоторых территориальных громад остались без воды, света и газа.
Российские десантные корабли с военнослужащими подходят к Одессе, а жители Херсона вынуждены жить по новым правилам, которые были установлены оккупантами из РФ. Фокус в одном материале собрал всю информаци о том, что происходит на южном направлении.
Одесса
3 марта издание "Украинская правда" сообщило о том, что российский десант направляется в сторону Одессы. Как информируют источники журналистов в Одесском порту, к областному центру приближаются четыре больших десантных корабля и судна поддержки.
Инсайдеры утверждают, что оккупанты находятся в 14 милях от Санжейки, а украинские военнослужащие готовятся к обороне стратегического объекта.
Помимо этого, по данным издания, в Черном море тонет грузовой корабль "Helt" под флагом Панамы, который был захвачен российскими военными. Персонал судна вынужден высаживаться на плоты, а спасатели не могут подойти к нему для эвакуации.
Мэр Одессы Геннадий Труханов в своем Facebook сообщил, что областной центр продолжает укреплять оборону на фоне возможной попытки вторжения войск РФ. Помимо этого, в городе усиливают систему оповещения гражданского населения об атаке с воздуха.
"Дети боятся. Они еще не понимают, что такое война, но они боятся. У меня вопрос… От кого вы, бл*дь, нас спасаете?", — задался вопросом Труханов в последнем видеообращении к оккупантам.
Как информирует пресс-служба "Укрзализныци", все пассажирские поезда, которые следуют из Одессы в западные регионы Украины, объявлены эвакуационными. Таким образом, компания закрывает продажу билетов на существующие направления.
Пассажиры, которым необходимо выехать в направлении западных областей, могут бесплатно пользоваться следующими графиковыми поездами:
- №25/26 "Одеса — Рахов";
- №35/36 "Одеса — Перемишль";
- №37/38 "Одеса — Ужгород";
- №77/78 "Одеса — Ковель";
- №135/136 "Одеса — Черновцы".
В "Укрзализныце" предупредили, что приоритетной посадка на эвакуационные рейсы из Одессы женщин, детей и пожилых людей. Время отправления рейсов может меняться.
Херсон
Вечером 2 марта мэр областного центра Игорь Колыхаев сообщил, что российские оккупанты ввели новые правила для гражданского населения. Для того, чтобы над Херсоном "развивался украинский флаг", в городе будет действовать комендантский час с с 20.00 до 06.00. Гражданам оккупанты разрешают передвигаться только по одному или, максимум, по двое человек. Колыхаев также предупредил, что в областной центр может заезжать только транспорт с продовольствием или лекарствами.
Глава Херсонской областной госадминистрации Геннадий Лагута сообщил, что утром 3 марта российские оккупанты полностью заняли здание ОГА. По словам чиновника, оперативный штаб продолжает выполнять свои обязанности и ожидает на предоставление региону гуманитарной помощи.
Херсонская областная госадминистрация сообщает, что в ряде территориальных громад из-за боевых действий отсутствует водо-, газоснабжение и электроэнергия. В некоторых районах были сформированы патрули для защиты жилых домов от мародеров. Помимо этого, как отмечают в Херсонской ОГА, местные власти сейчас решают вопрос с подвозом продовольствия и медикаментов в некоторые громады.
Николаев
Глава Николаевской областной госадминистрации Игорь Ким сообщил, что ожесточенные бои, по состоянию на 3 марта, продолжаются в Вознесенске, Снигиревке, Баштанке и селах, которые расположены между ними.
"В Вознесенском микрорайоне Болгарка оккупанты разместили технику в жилых домах. Ее планирует "выпроводить" тероборона. Оккупант не пересек Южный Буг. Вся часть области, которая находится слева от реки – спокойная и полностью контролируется украинскими силами", — заверил Игорь Ким.
По словам главы Николаевской ОГА, выше Южноукраинска нет подразделений оккупационной армии, однако в этом регионе возможны авианалеты. Подытоживая, Игорь Ким сообщил, что местные власти сейчас ведут переговоры с ритейлерами продуктов, чтобы они не повышали цены на свои продукты.
Нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале опубликовал фото уничтоженного моста в Николаевской области. Как утверждает парламентарий, стратегический объект подорвали вместе с российским танком.
Также Алексей Гончаренко опубликовал снимки с брошенной российской техникой в Николаевской области.
"Новоалександровка, Еланецкий район, Николаевщина. Враги убегают, наши ВСУ работают", — подписал нардеп от ЕС свежие фотографии.
Ранее Генштаб ВСУ озвучил потери российских войск в Украине в течение недели. По данным военного командования, украинская армия с начала вторжения уничтожила около 9 тысяч вражеских солдат.
Также Фокус в своем материале рассказывал, как проходит восьмой день войны на Мариупольском и Киевском направлениях.