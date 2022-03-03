Восьмий день війни. До Одеси прямує десант РФ, а Херсон живе за правилами окупантів

За даними журналістів, до одеського порту прямують чотири великі десантні кораблі з суднами підтримки. У Херсонській області через масований обстріл жителі деяких територіальних громад залишилися без води, світла та газу.

Російські десантні кораблі з військовослужбовцями підходять до Одеси, а мешканці Херсона змушені жити за новими правилами, встановленими окупантами з РФ. Фокус в одному матеріалі зібрав всю інформацію про те, що відбувається на південному напрямку.

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Одеса

3 березня видання "Українська правда" повідомило про те, що російський десант прямує в бік Одеси. Як інформують джерела журналістів в одеському порту, до обласного центру наближаються чотири великі десантні кораблі та судна підтримки.

Інсайдери стверджують, що окупанти перебувають за 14 миль від Санжейки, а українські військовослужбовці готуються до оборони стратегічного об'єкта.

[ + – ] Російські десантні кораблі з військовослужбовцями рухаються до одеського порту

Крім цього, за даними видання, у Чорному морі тоне вантажний корабель Helt під прапором Панами, який був захоплений російськими військовими. Персонал судна мусить висаджуватися на плоти, а рятувальники не можуть підійти до нього для евакуації.

Мер Одеси Геннадій Труханов у своєму Facebook повідомив, що обласний центр продовжує зміцнювати оборону на тлі можливої спроби вторгнення військ РФ. Крім цього, у місті посилюють систему оповіщення цивільного населення про атаку з повітря.

"Діти бояться. Вони ще не розуміють, що таке війна, але вони бояться. У мене питання... Від кого ви, бл*дь, нас рятуєте?" — запитав Труханов в останньому відеозверненні до окупантів.

[ + – ] "Від кого ви нас, бл**ь, захищаєте?" — Труханов звернувся до російських окупантів

Як інформує пресслужба Укрзалізниці, всі пасажирські потяги, які прямують з Одеси до західних регіонів України, оголошені евакуаційними. Таким чином, компанія закриває продаж квитків на наявні напрямки.

Пасажири, яким необхідно виїхати в напрямку західних областей, можуть безкоштовно користуватися такими графіками:

№25/26 "Одеса — Рахів";

№35/36 "Одеса — Перемишль";

№37/38 "Одеса — Ужгород";

№77/78 "Одеса — Ковель";

№135/136 "Одеса — Чернівці".

В Укрзалізниці попередили, що пріоритетна посадка на евакуаційні рейси з Одеси для жінок, дітей і літніх людей. Час відправлення рейсів може змінюватись.

Херсон

Увечері 2 березня мер обласного центру Ігор Колихаєв повідомив, що російські окупанти запровадили нові правила для цивільного населення. Для того, щоб над Херсоном "розвивався український прапор", у місті діятиме комендантська година з 20:00 до 06:00. Громадянам окупанти дозволяють пересуватися лише по одному або максимум по дві особи. Колихаєв також попередив, що до обласного центру може заїжджати лише транспорт із продовольством чи ліками.

[ + – ] Російські окупанти запровадили нові правила для жителів Херсона

Очільник Херсонської обласної держадміністрації Геннадій Лагута повідомив, що вранці 3 березня російські окупанти повністю зайняли будівлю ОДА. За словами чиновника, оперативний штаб продовжує виконувати свої обов'язки й очікує на надання регіону гуманітарної допомоги.

[ + – ] Російські окупанти захопили будинок Херсонської ОДА

Херсонська обласна держадміністрація повідомляє, що в низці територіальних громад через бойові дії відсутня водо-, газопостачання й електроенергія. У деяких районах було сформовано патрулі для захисту житлових будинків від мародерів. Крім цього, як зазначають у Херсонській ОДА, місцева влада зараз вирішує питання з підвезенням продовольства та медикаментів до деяких громад.

[ + – ] У деяких територіальних громадах Херсонської області немає світла, газу та водопостачання

Миколаїв

Голова Миколаївської обласної держадміністрації Ігор Кім повідомив, що запеклі бої, станом на 3 березня, тривають у Вознесенську, Снігурівці, Баштанку та селах, які розташовані між ними.

"У Вознесенському мікрорайоні Болгарка окупанти розмістили техніку в житлових будинках. Її планує "випроводити" тероборона. Окупант не перетнув Південний Буг. Уся частина області, яка перебуває ліворуч від річки, – спокійна і повністю контролюється українськими силами", — запевнив Ігор Кім.

[ + – ] У Вознесенку, Баштанці та Снігурівці тривають бої з окупантами

За словами голови Миколаївської ОДА, вище за Южноукраїнськ немає підрозділів окупаційної армії, проте в цьому регіоні можливі авіанальоти. Підсумовуючи, Ігор Кім повідомив, що місцева влада зараз веде переговори з ритейлерами продуктів, щоб вони не підвищували ціни на свої продукти.

[ + – ] У Вознесенку, Баштанці та Снігурівці тривають бої з окупантами

Нардеп від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі опублікував фото знищеного мосту на Миколаївщині. Як стверджує парламентарій, стратегічний об'єкт підірвали разом із російським танком.

[ + – ] У Миколаївській області підірвали міст із російським танком

Також Олексій Гончаренко опублікував знімки з покинутою російською технікою в Миколаївській області.

"Новоолександрівка, Єланецький район, Миколаївщина. Вороги тікають, наші ЗСУ працюють", — підписав нардеп від ЄС свіжі фотографії.

[ + – ] На Миколаївщині окупанти покинули свою військову техніку

[ + – ] На Миколаївщині окупанти покинули свою військову техніку

Раніше Генштаб ЗСУ озвучив втрати російських військ в Україні протягом тижня. За даними військового командування, українська армія від початку вторгнення знищила близько 9 тисяч ворожих солдатів.

Також Фокус у своєму матеріалі розповідав, як минає восьмий день війни на Маріупольському та Київському напрямках.