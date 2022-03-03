Восьмий день війни. До Одеси прямує десант РФ, а Херсон живе за правилами окупантів
За даними журналістів, до одеського порту прямують чотири великі десантні кораблі з суднами підтримки. У Херсонській області через масований обстріл жителі деяких територіальних громад залишилися без води, світла та газу.
Російські десантні кораблі з військовослужбовцями підходять до Одеси, а мешканці Херсона змушені жити за новими правилами, встановленими окупантами з РФ. Фокус в одному матеріалі зібрав всю інформацію про те, що відбувається на південному напрямку.
Одеса
3 березня видання "Українська правда" повідомило про те, що російський десант прямує в бік Одеси. Як інформують джерела журналістів в одеському порту, до обласного центру наближаються чотири великі десантні кораблі та судна підтримки.
Інсайдери стверджують, що окупанти перебувають за 14 миль від Санжейки, а українські військовослужбовці готуються до оборони стратегічного об'єкта.
Крім цього, за даними видання, у Чорному морі тоне вантажний корабель Helt під прапором Панами, який був захоплений російськими військовими. Персонал судна мусить висаджуватися на плоти, а рятувальники не можуть підійти до нього для евакуації.
Мер Одеси Геннадій Труханов у своєму Facebook повідомив, що обласний центр продовжує зміцнювати оборону на тлі можливої спроби вторгнення військ РФ. Крім цього, у місті посилюють систему оповіщення цивільного населення про атаку з повітря.
"Діти бояться. Вони ще не розуміють, що таке війна, але вони бояться. У мене питання... Від кого ви, бл*дь, нас рятуєте?" — запитав Труханов в останньому відеозверненні до окупантів.
Як інформує пресслужба Укрзалізниці, всі пасажирські потяги, які прямують з Одеси до західних регіонів України, оголошені евакуаційними. Таким чином, компанія закриває продаж квитків на наявні напрямки.
Пасажири, яким необхідно виїхати в напрямку західних областей, можуть безкоштовно користуватися такими графіками:
- №25/26 "Одеса — Рахів";
- №35/36 "Одеса — Перемишль";
- №37/38 "Одеса — Ужгород";
- №77/78 "Одеса — Ковель";
- №135/136 "Одеса — Чернівці".
В Укрзалізниці попередили, що пріоритетна посадка на евакуаційні рейси з Одеси для жінок, дітей і літніх людей. Час відправлення рейсів може змінюватись.
Херсон
Увечері 2 березня мер обласного центру Ігор Колихаєв повідомив, що російські окупанти запровадили нові правила для цивільного населення. Для того, щоб над Херсоном "розвивався український прапор", у місті діятиме комендантська година з 20:00 до 06:00. Громадянам окупанти дозволяють пересуватися лише по одному або максимум по дві особи. Колихаєв також попередив, що до обласного центру може заїжджати лише транспорт із продовольством чи ліками.
Очільник Херсонської обласної держадміністрації Геннадій Лагута повідомив, що вранці 3 березня російські окупанти повністю зайняли будівлю ОДА. За словами чиновника, оперативний штаб продовжує виконувати свої обов'язки й очікує на надання регіону гуманітарної допомоги.
Херсонська обласна держадміністрація повідомляє, що в низці територіальних громад через бойові дії відсутня водо-, газопостачання й електроенергія. У деяких районах було сформовано патрулі для захисту житлових будинків від мародерів. Крім цього, як зазначають у Херсонській ОДА, місцева влада зараз вирішує питання з підвезенням продовольства та медикаментів до деяких громад.
Миколаїв
Голова Миколаївської обласної держадміністрації Ігор Кім повідомив, що запеклі бої, станом на 3 березня, тривають у Вознесенську, Снігурівці, Баштанку та селах, які розташовані між ними.
"У Вознесенському мікрорайоні Болгарка окупанти розмістили техніку в житлових будинках. Її планує "випроводити" тероборона. Окупант не перетнув Південний Буг. Уся частина області, яка перебуває ліворуч від річки, – спокійна і повністю контролюється українськими силами", — запевнив Ігор Кім.
За словами голови Миколаївської ОДА, вище за Южноукраїнськ немає підрозділів окупаційної армії, проте в цьому регіоні можливі авіанальоти. Підсумовуючи, Ігор Кім повідомив, що місцева влада зараз веде переговори з ритейлерами продуктів, щоб вони не підвищували ціни на свої продукти.
Нардеп від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі опублікував фото знищеного мосту на Миколаївщині. Як стверджує парламентарій, стратегічний об'єкт підірвали разом із російським танком.
Також Олексій Гончаренко опублікував знімки з покинутою російською технікою в Миколаївській області.
"Новоолександрівка, Єланецький район, Миколаївщина. Вороги тікають, наші ЗСУ працюють", — підписав нардеп від ЄС свіжі фотографії.
Раніше Генштаб ЗСУ озвучив втрати російських військ в Україні протягом тижня. За даними військового командування, українська армія від початку вторгнення знищила близько 9 тисяч ворожих солдатів.
Також Фокус у своєму матеріалі розповідав, як минає восьмий день війни на Маріупольському та Київському напрямках.