Восьма доба війни. Основні напрямки: РФ намагається захопити північні околиці Києва та Маріуполь

Ворог атакує Харків, Херсон, Сєвєродонецьк і Лисичанськ. Напруженість у районі Вишгорода, на кордоні з Києвом. Волноваха — на межі гуманітарної катастрофи.

На восьму добу героїчного протистояння України російської агресії ворог, як і раніше, застосовує тактику нічних обстрілів житлових кварталів великих міст. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

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На Волинському напрямку окупаційні війська продовжують демонстраційні дії вздовж держкордону.

На Поліському напрямку РФ намагається наступати в районі населених пунктів Козаровичі, Вишгород, Фастів, Обухів.

У районах Бородянки, Катюжанки та Гавронщини продовжується розгортання польових логістичних таборів.

На Сіверському напрямку російські окупанти намагаються дістатися північних околиць Києва.

Окупаційні частини та підрозділи зосередилися у районах Баришівки, Нової Басані, Любеча. Частина ворожих сил у складі приблизно 200 осіб 14 АК Північного флоту ЗС РФ проводить перегрупування, щоб наступати у напрямку Броварів і Києва.

Журналіст Богдан Буткевич повідомив про добрі новини з північного напрямку під Києвом. За його словами, українські війська відтісняють вже другий день поспіль відтісняють росіян на північ і вже вийшли на околиці смт. Іванків.

[ + – ] ЗСУ вийшли на околиці смт. Іванків під Києвом. [ + – ] ЗСУ вийшли на околиці смт. Іванків під Києвом. [ + – ] ЗСУ вийшли на околиці смт. Іванків під Києвом. [ + – ] ЗСУ вийшли на околиці смт. Іванків під Києвом.

На Слобожанському напрямку росіяни наступають у районах Золочева, Харкова, Балаклії, а також намагаються продовжити наступ у напрямку Лозової. Війська РФ зазнають втрат техніки й особового складу.

У Харківській області практично всю ніч проводилися повітряні атаки, нападу зазнав приладобудівний завод ім. Шевченка також постраждали житлові будинки.

По місту Ізюм російські окупанти завдали авіаудари. Щонайменше загинули 6 мирних жителів, двоє з них — діти.

Донецький напрямок. Окупанти з 1 та 2 АК за підтримки артилерії продовжують наступ у районі Нового Айдару, Волновахи та Маріуполя. Тут головна мета противника — захоплення Маріуполя і вихід на адміністративний кордон Донецької та Луганської областей. Але поки що мети не досягнуто.

[ + – ] Фото: AP | Військова техніка Росії

Волноваха на межі гуманітарної катастрофи: ворог не відкриває гуманітарний коридор.

У Луганській області ворожа артилерія обстрілювала Сєвєродонецьк і Лисичанськ. У Лисичанську снаряд упав поряд з обласною дитячою лікарнею — пошкодження незначні. У Попасній перебито газопровід.

Таврійський напрямок. Російські війська продовжують наступальні спроби. Після перегрупування та отримання оперативного резерву тепер основні зусилля ворога спрямовані на Миколаїв — Вознесенськ.

У Первомайському районі Миколаївської області до ранку було зафіксовано два авіаудари в с. Генівка — обійшлося без жертв.

У Чорноморській операційній зоні корабельні групи ЧФ продовжують вести вогонь по цивільних кораблях і захоплювати в полон моряків.

РФ вперше визнала масові втрати в Україні

[ + – ] Фото: AP | Чоловік дивиться на тіло російського солдата.

Представники російського військового командування вперше визнали, що зазнають масових втрат особового складу й отриманих солдатами поранень.

За офіційними даними російського Міністерства оборони, втрати РФ в Україні:

498 загиблих,

1 597 поранених.

Дані української сторони вказують на істотніший збиток, який було завдано росіянам. За даними ЗСУ, Росія втратила майже 9 тис. військовослужбовців.

[ + – ] Фото: AP | Те, що залишилося від російської техніки під Бучею.

Запоріжжя і Маріуполь

Сили противника також продовжують операції у районах населених пунктів Енергодар, Василівка, Токмак, Новопетрівка. Сили противника провели перегрупування та ввели оперативний резерв зі складу 205 окремої мотострілецької бригади 49 загальновійськової армії ЗС РФ. Вони продовжують наступ, намагаючись вийти на околиці Запоріжжя і Маріуполя.

У Херсоні вночі лунали тривожні сигнали. По околиці завдавалися удари "Градами". Уранці було спокійно.

У районі населеного пункту Балівне загарбник висадив нечисленний десант, якого було знищено ЗСУ.

Чорне море

В акваторії Чорного моря у напрямку Одеси рухається десантний загін ЧФ РФ — чотири великі десантні кораблі в супроводі трьох ракетних катерів.

Київ

Київ та інші міста України зазнають ракетно-бомбових ударів супротивника.

Відносно спокійно ніч на 3 березня минула в Дніпропетровській, Рівненській, Вінницькій, Житомирській, Кіровоградській, Львівській, Полтавській, Чернівецькій, Івано-Франківській, Волинській областях. У деяких із цих регіонів уночі та вранці оголошувалися повітряні тривоги.

Відносний спокій також зберігався у Хмельницькій, Черкаській, Сумській, Тернопільській, Одеській і Закарпатській областях.

Представники Генштабу ЗСУ попередили блогерів, журналістів, експертів і звичайних громадян про те, що інформація, яку вони публікують у мережі, може зацікавити російських артилеристів і навідників. Ці відомості можна використовувати для коригування наступних артобстрілів.

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