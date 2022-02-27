Втрати російських окупантів за останні три доби: статистика Міноборони

Українській армії вдалося знищити сотні одиниць техніки та понад 4 тис. російських окупантів.

За останні три дні повномасштабної агресії на території України російські війська зазнали великих втрат у військовій техніці та особовому складі. За даними Міністерства оборони України, українська армія знищила сотні одиниць бронетехніки та понад 4 тисячі російських військових. 27 лютого заступник міністра оборони Ганна Маляр оприлюднила сумарні орієнтовні втрати окупантів за три попередні доби.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Воєнний фокус" в Facebook Підписатись

Орієнтовні втрати окупантів

Літаки — 27;

Гелікоптери — 26;

Танки — 146;

Бойові броньовані машини — 706;

Гармати — 49;

Зенітно-ракетні комплекси "БУК" — 1;

Реактивні системи "Град" — 4;

Автомобільна техніка — 30;

Цистерни — 60;

БПЛА ОТР — 2;

Кораблі/катери — 2;

Особовий склад орієнтовно 4300 (уточнюється).

Маляр зазначила, що ці дані орієнтовні і можуть уточнюватися, відомості важко отримувати безпосередньо після боїв, адже командири насамперед зосереджуються на опорі російським окупантам.

Точнішу інформацію можна отримати тільки після закінчення зіткнення, а бої іноді ведуться дуже довго, дані можуть передати наступного дня, а іноді і через день.

Крім того, якщо бій продовжувався вночі і розпочався в одну календарну дату, а завершився в іншу, не завжди легко визначити, у яку добу відбулися ті чи інші втрати.

Варто зазначити, що, за попередніми оцінками американської розвідки, кількість сил і коштів, стягнутих до українських кордонів перед початком операції, становила 75% від регулярних російських військ, зокрема :

Батальйонні тактичні групи – 120 (приблизно за 60 км від українського кордону);

Особовий склад з урахуванням сил бойовиків на Донбасі – близько 190 тис. осіб;

Дивізіони ППО – 35;

Винищувачі та винищувачі-бомбардувальники – 500 (у межах досяжності української території);

Середні та важкі бомбардувальники – 50.

Нагадаємо, що глава Tesla та SpaceX Ілон Маск заявив, що готовий надати громадянам України доступ до Starlink. Додаткові термінали буде доставлено.

Також Володимир Зеленський звернувся до жителів Білорусі. Президент України закликав білорусів не підтримувати РФ та не воювати проти України.