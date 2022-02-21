На Україну націлені 75% регулярних російських військ, — США

За словами американського чиновника, за 60 км від українського кордону дислоковано 120 батальйонних тактичних груп. Усього в РФ 160 БТГ.

За останніми оцінками американської розвідки, зараз близько 75% російських регулярних військ розгорнуто проти України. Про це повідомляє CNN.

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Американське видання посилається на представника влади США, який безпосередньо знайомий із інформацією.

Концентрація військового контингенту поблизу відстані можливого удару має вкрай незвичайний вигляд. Одна з причин цього, як вважає американське керівництво, підготовка до повномасштабного збройного вторгнення на територію України.

Повідомляється, що приблизно за 60 км від українського кордону, серед іншого, дислоковано 120 батальйонних тактичних груп. За оцінками, РФ має лише 160 БТГ. Це приблизно 75% основних бойових підрозділів Росії, але на них припадає менше половини всього особового складу російської армії.

За оцінками США, чисельність російських військ із урахуванням сил бойовиків на Донбасі, які зараз розгорнуті навколо України, може становити близько 190 тис. осіб.

Приблизно 35 із 50 дивізіонів ППО, які є в РФ, нині зосереджено біля українських кордонів. Крім того, згідно з оцінками США, у межах досяжності української території розташовані близько 500 винищувачів і винищувачів-бомбардувальників, а також 50 середніх і важких бомбардувальників.

Чисельність російських військ значно перевищує чисельність ЗСУ.

Нагадаємо, що Борис Джонсон розповів про план взяття Києва, яким керується Кремль. Британський прем'єр посилається на дані розвідки та слова Джозефа Байдена про те, що цього разу бойові дії на території України не обмежаться Донбасом.

Раніше Фокус повідомляв, що РФ закрила небо над Азовським морем на період із 21 по 26 лютого. Час подання повідомлення в систему NOTAM збігся із заходом у море великої російської ескадри.