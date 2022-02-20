РФ закрила небо над Азовським морем до 26 лютого: що відомо (фото)

Інформація про подання повідомлення в систему NOTAM збіглася із заходом у море великої російської ескадри.

Росія закриває більшу частину повітряного простору над Азовським морем із 21 до 26 лютого. Про це повідомляють Telegram-канали "Записки мисливця", "Мілітарист" та "Військовий оглядач" з посиланням на повідомлення NOTAM, нібито випущене Міністерством оборони РФ.

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NОТАМ — це інформація, що оперативно розповсюджується, про зміни в правилах польотів, а також аеронавігаційну інформацію. Такі повідомлення розсилають, наприклад, під час проведення військових навчань, у межах яких закривають ділянки повітряного простору задля безпеки польотів.

Як з'ясував Фокус, 19 лютого Росія подала через систему NOTAM заявку про закриття значної частини повітряного простору до 26 лютого, але не над Азовським, а над Чорним морем на південь і на захід від окупованого Криму.

Координат над Азовським морем, що наводять Telegram-канали, у системі NOTAM немає.

Також зазначимо, що проросійський Telegram-канал МыКЕРЧЬ.РФ повідомляє, що 20 лютого через Керченську протоку в Азовське море "парадним строєм" увійшли понад 10 військових кораблі РФ. Ці кораблі нібито беруть участь у масштабних навчаннях російського ВМФ.

Як раніше писав Фокус, з 11 лютого Росія, нібито в рамках навчань, заблокувала значну частину акваторії на півночі Чорного моря у винятковій економічній зоні України. Ця блокада значно ускладнює доступ кораблів до українських портів.

Також РФ планувала перекрити практично все Азовське море без коридору для проходу торгових суден. Але потім російська влада скасувала своє рішення про блокаду.