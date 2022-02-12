Карту перекриття Україні Чорного моря ВМФ Росії поновили

У районі, який зараз закрито для мирного мореплавання, проводять навчання понад 30 кораблів із різних російських флотів

Фіолетовим кольором на карті виділено область, яку Військово-морські сили РФ вже перекрили з 11 лютого на один місяць. Це великий морський район, що включає захоплені в 2014 році газові родовища на захід від Криму і майже до Керченського перешийка, повідомляє головний редактор видання BlackSeaNews Андрій Клименко у своєму Facebook.

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Держгідрографія України поширила відповідне попередження, супроводивши його таким текстом: "У зв'язку з бойовими навчаннями Російської Федерації у винятковій морській економічній зоні України проти її волі, при плаванні в районі обмеженому (координати)… судноводіям дотримуватись суворої обережності", — зазначає Клименко.

[ + – ] Перекриті ділянки Чорного моря

Сьогодні у перекритому районі Чорного моря розпочалося тренування ВМФ Росії. Її офіційно заявлена мета: оборона морського узбережжя Кримського півострова, пунктів базування сил Чорноморського флоту, а також об'єктів економічного сектору країни, морських комунікацій та районів морської економічної діяльності від можливих військових загроз умовного супротивника.

Усього на виконання завдань російський флот задіяв понад 30 бойових кораблів різного класу зі складу Чорноморського та інших флотів. Серед них – фрегати, сторожові кораблі, малі ракетні кораблі та ракетні катери, десантні кораблі, малі протичовнові кораблі, а також кораблі протимінної оборони, – зазначає Клименко.

Раніше Фокус повідомляв, що Чорне море перекрито для України повністю і наводив першу версію карти із закритими ділянками станом на вчора, 11 лютого 2022 року.

Перед цим для участі в навчаннях до Севастополя прибули шість великих десантних кораблів. Перед цим вони здійснили похід тривалістю 13 тисяч кілометрів. Всі ці судна у період проведення маневрів базуватимуться на російській базі ВМФ у Севастополі.

Дещо раніше, Великобританія озброїла українські війська деякими ракетами, які мають допомогти у протистоянні з російським флотом. Деталі британських постачань Україні цієї зброї не розголошуються.