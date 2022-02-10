Усі шість російських великих десантних кораблів прибули в окупований Севастополь

Судна з Балтійського та Північного флоту прибули на базу після проходу майже 13 000 км. З 13 числа в акваторії Азовського та Чорного морів відбудуться навчання, які фактично заблокують їх для торгівлі.

Усі шість великих десантних кораблів (ВДК) Північного та Балтійського флоту прибули на військово-морську базу в окупованому Севастополі. Про це повідомляє РІА "Новини".

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Вказується, що міжфлотський перехід довкола Європи завершено. Кораблі заходять на головну базу Чорноморського флоту в Севастополі. Там екіпажі проведуть післяпоходовий огляд, поповнять свої запаси води, палива, їжі та відпочинуть. У Чорноморському флоті наголошують, що кораблі пройшли приблизно 7 000 морських миль (12 964 км).

До складу Балтійського флоту входить:

ВДК "Корольов";

ВДК "Мінськ";

ВДК "Калінінград".

А до складу Північного флоту:

ВДК "Георгій Побідоносець";

ВДК "Оленегірський гірник";

ВДК "Петро Моргунов".

"Найближчим часом загону великих десантних кораблів ВМФ Росії належить продовжити виконання завдань відповідно до плану бойової підготовки", — заявили в Чорноморському флоті.

Додамо, що з 13 по 19 лютого Росія фактично закриє Азовське море для торговельних суден через ракетні й артилерійські навчання в морі.

[ + – ] Карта перекриття Азовського та Чорного морів

Заборона на судноплавство почне діяти 13 лютого з 23:00 та закінчиться 19 лютого о 23:00 за Києвом. Раніше Росія ніколи не перекривала таких великих морських ділянок.

Нагадаємо, російські ВДК вирушили в Чорне море з Північного моря наприкінці січня. Спершу вони мали зайти в Середземне море для навчань, але експерти одразу припускали, що судна підуть у Чорне море. Існує ризик, що кораблі візьмуть участь у новій агресії РФ проти України.