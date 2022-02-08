"Проходять Дарданелли": перші три великі десантні кораблі попрямували до Чорного моря

Кораблі здійснюють перехід із Середземного моря для проведення навчань, проте аналітики побоюються, що судна можуть взяти участь у вторгненні в Україну, висадивши морський десант з моря.

Шість великих десантних кораблів (ВДК) Балтійського та Північного флотів здійснюють перехід із Середземного моря до Чорного для участі в навчаннях. Про це повідомляє Інтерфакс, посилаючись на Міноборони РФ.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Воєнний фокус" в Facebook Підписатись

Перші три ВДК розпочали проходження проток Босфор і Дарданелли. У складі першої групи:

ВДК "Корольов"

ВДК "Мінськ"

ВДК "Калінінград"

Вони вже перебувають у протоці Дарданелли. Наступна трійка кораблів "Петро Моргунов", "Георгій Побідоносець" і "Оленьогірський гірник" пройдуть протоками протягом завтрашньої доби.

"Кораблі здійснюють плановий перехід із Середземного до Чорного моря, де візьмуть участь у військово-морських навчаннях", — заявили в Міноборони.

У чому загроза російських ВДК у Чорному морі?

Як пишуть аналітики BlackSeaNews, Росія сформує групу в Чорному морі з 12 великих десантних кораблів, які зможуть нести близько 150 танків або до 250 бойових машин, а також близько 4,2 тисячі морських десантників. Фактично — бригаду морської піхоти з двома танковими батальйонами та механізованими й артилерійськими підрозділами.

Осадка таких кораблів 3,7 — 4,5 метра. Вони зможуть брати участь у операціях навіть у Азовському морі, наприклад, у Маріуполі чи Бердянську.

Разом із цим 11 лютого, за даними аналітиків, до Чорного моря повернеться ракетний підводний човен "Краснодар", який зараз перебуває на базі в Сирії.

Нагадаємо, 7 лютого повідомлялося, що російські ВДК зайдуть у Чорне море 8 та 9 лютого. Перед цим кораблі 4 лютого прибули на базу флоту до Сирії для поповнення запасів продовольства та води. Імовірно, вони йдуть без вантажу. Судна можуть вирушити до Чорного моря для участі в можливому вторгненні в Україну.