"Проходят Дарданеллы": первые три больших десантных корабля направились в Черное море

Корабли совершают переход из Средиземного моря для проведения учений, однако аналитики опасаются, что судна могут принять участие во вторжении на Украину, высадив морской десант с моря.

Шесть больших десантных кораблей (БДК) Балтийского и Северного флотов осуществляют переход из Средиземного моря в Черное для участия в учениях. Об этом передает Интерфакс, ссылаясь на Минобороны РФ.

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Первые три БДК начали прохождение проливов Босфор и Дарданеллы. В составе первой группы:

БДК "Королев"

БДК "Минск"

БДК "Калининград"

Они уже находятся в проливе Дарданеллы. Следующая тройка кораблей "Петр Моргунов", "Георгий Победоносец" и "Оленегорский горняк" пройдут проливами в течении завтрашних суток.

"Корабли совершают плановый переход из Средиземного в Черное море, где примут участие в военно-морских учениях", — заявили в Минобороны.

В чем угроза российских БДК в Черном море?

Как пишут аналитики BlackSeaNews, Россия сформирует группу в Черном море из 12 больших десантных кораблей, которые смогут нести около 150 танков или до 250 боевых машин, а также около 4,2 тысячи морских десантников. Фактически — бригаду морской пехоты с двумя танковыми батальонами и механизированными и артиллерийскими подразделениями.

Осадка таких кораблей 3,7-4,5 метра. Они смогут принимать участие в операциях даже в Азовском море, например, в Мариуполе или Бердянске.

Вместе с этим 11 февраля, по данным аналитиков, в Черное море вернется ракетная подводная лодка "Краснодар", которая сейчас находится на базе в Сирии.

Напомним, 7 февраля сообщалось, что российские БДК зайдут в Черное море 8 и 9 февраля. Перед этим корабли 4 февраля прибыли на базу флота в Сирию для пополнения запасов продовольствия и воды. Вероятно, они сейчас идут без груза. Судна могут направиться в Черное море для участия в возможном вторжении в Украину.