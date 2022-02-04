Все шесть больших десантных кораблей РФ прибыли на базу флота в Сирию (фото)

Судна из Северного и Балтийского флотов прибыли в Тартус, где они пополняют запасы продовольствия и воды.

Флотилия больших десантных кораблей из состава Северного и Балтийского флотов прибыли в сирийский Тартус, где находится база материально-технического обеспечения Военно-морского флота России. Об этом сообщают Известия.

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В составе кораблей Северного и Балтийского флотов находятся:

"Петр Моргунов"

"Георгий Победоносец"

"Оленегорский горняк"

"Королев"

"Минск"

"Калининград"

[ + – ] Прибытие БДК в сирийский порт

По словам заместителя командира отряда кораблей Федора Виновозова, переход кораблей прошел благополучно.

"Несмотря на штормовые условия корабли и личный состав экипажей проявили лучшие свои морские качества. Поэтому переход прошел очень удачно", — заявил Виновозов.

Ныне судна находятся на рейде сирийского порта Тартус, где экипажи приступили к пополнению запасов горюче-смазочных материалов, питьевой воды и еды до требуемых норм. Дальнейшие пункты назначения, куда могут направиться корабли, неизвесты. Аналитики предполагали, что они могут пойти в Черное море для вероятного вторжения в Украину.

[ + – ] Пополнение запасов российских БДК

В Тартусе находится единственная база материально-технического обеспечение флота за пределами России. Военная база существует с 1976 года, а с октября 2016 года Минобороны РФ разместило там базу флота, способную принимать десятки боевых кораблей.

Напомним, 20 января 6 российских десантных кораблей вошли в Ла-Манш, аналитики предполагают, что они могут направиться в Черное море для возможного вторжения с побережья на Украину. 1 февраля европейский спутник показал три больших десантных корабля.