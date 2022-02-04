Усі шість великих десантних кораблів РФ прибули на базу флоту до Сирії (фото)

Судна з Північного та Балтійського флотів прибули до Тартуса, де вони поповнюють запаси продовольства та води.

Флотилія великих десантних кораблів зі складу Північного та Балтійського флотів прибули до сирійського Тартусу, де розташована база матеріально-технічного забезпечення Військово-морського флоту Росії. Про це повідомляють "Вести".

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У складі кораблів Північного та Балтійського флотів є:

"Петро Моргунов"

"Георгій Побідоносець"

"Оленьогірський гірник"

"Корольов"

"Мінськ"

"Калінінград"

[ + – ] Прибуття БДК до сирійського порту

За словами заступника командира загону кораблів Федора Виновозова, перехід кораблів пройшов благополучно.

"Попри штормові умови, кораблі та особовий склад екіпажів виявили найкращі свої морські якості. Тому перехід пройшов дуже вдало", — заявив Виновозов.

Нині судна на рейді сирійського порту Тартус, де екіпажі розпочали поповнення запасів паливно-мастильних матеріалів, питної води та їжі до необхідних норм. Подальші пункти призначення, куди можуть поїхати кораблі, невідомі. Аналітики припускали, що вони можуть піти до Чорного моря для можливого вторгнення в Україну.

[ + – ] Поповнення запасів російських БДК

У Тартус розташована єдина база матеріально-технічного забезпечення флоту за межами Росії. Військова база існує з 1976 року, а з жовтня 2016 Міноборони РФ розмістило там базу флоту, здатну приймати десятки бойових кораблів.

Нагадаємо, 20 січня 6 російських десантних кораблів увійшли до Ла-Маншу, аналітики припускають, що вони можуть попрямувати до Чорного моря для можливого вторгнення з узбережжя в Україну. 1 лютого європейський супутник показав три великі десантні кораблі.