Европейский спутник показал три больших десантных корабля РФ в Средиземном море (фото)

Российские судна находятся к юго-востоку от острова Сицилия в сопровождении с фрегатом Королевских ВМС Норвегии.

Европейский спутник Sentinel-2 зафиксировал три больших десантных корабля Российской Федерации в Средиземном море. Об этом сообщается на сайте Treadstone 71, публикующий информацию со спутников на базе открытых данных с 2002 года.

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На спутниковом снимке запечатлены корабли проекта 775 (Натовская квалификация Ropucha). Сопровождает российские судна фрегат из Королевских ВМС Норвегии. Все судна находятся к юго-востоку от острова Сицилия.

[ + – ] Российские корабли в Средиземном море

По информации аналитического сайта Black Sea News, в Средиземном море в этом месяце будет 18 российских боевых кораблей, 8 из которых ракетные. Также есть противодиверсионные, разведывательные корабли и фрегаты. Официальная версия скопления войск — проведения учений в Средиземном и Черном морях.

Исследователи подчеркивают, во время прошлогоднего накопления войск весной в Черном море было 10 больших десантных кораблей, теперь их количество может составить 12 — 6 кораблей Черноморского флота и столько же Балтийского, если они проследуют в Черное море.

Напомним, 27 января шесть больших десантных корабля РФ вошли в Средиземное море. Все они будут задействованы в учениях российского флота по всему миру. Маневры пройдут одновременно в Средиземном и Черном морях. Из-за российской угрозы США оставила в Средиземном море авианосную группу во главе с USS Harry S. Truman, а также проведет там свои учения.