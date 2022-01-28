Все шесть российских десантных кораблей зашли в Средиземное море (фото)

Россия запланировала учения, к которым присоединятся еще несколько кораблей, включая крейсер, эсминцы и нефтеналивное судно из Тихоокеанского флота.

Вторая группа из трех больших десантных кораблей (БДК) вошла в Средиземное море, присоединившись к первым трем суднам. Об этом сообщает милитари-отдел The Drive.

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27 января в Средиземное море зашли все шесть больших десантных корабля, как заявляют в Министерстве обороны России, судна примут участие в учениях. Вторую тройку кораблей сопровождал патрульный корабль класса Meteoro ВМС Испании и как минимум один самолет ВМС США P-8A Poseidon.

Кроме 6 БДК к маневрам присоединятся крейсера "Варяг", эсминец "Удалой", "Адмирал Трибуц" и нефтеналивное судно "Борис Бутома" из Тихоокеанского флота. Также в Средиземном море замечен разведкорабль "Василий Татищев". Вероятно, он тоже может стать участником маневров.

[ + – ] Российские корабли в Средиземном море [ + – ] Российские корабли в Средиземном море [ + – ] Российские корабли в Средиземном море

В Минобороны РФ не называют конкретной даты старта учений в Средиземном море, но уже сейчас известно, что они будут проводиться по всему миру. В них примет участие около 140 кораблей и 60 самолетов.

В издании пишут, что 6 больших десантных кораблей могут продолжить свой путь в Черное море, где вероятно нападение РФ на Украину. Корабли способны нести различные комбинации бронетехники и десанта. На данный момент их окончательная цель достоверно неизвестна.

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В то же время, учитывая сосредоточение российских сил вокруг границ Украины, остается опасение, что эти военно-морские маневры, а также учения, которые должны состояться в Беларуси, могут быть частью планов Кремля в отношении масштабного вторжения в Украину. Эти опасения подкрепляются не только огромными масштабами развертывания российских войск в приграничных районах, но и появлением некоторых систем наступательного вооружения, включая баллистические ракеты малой дальности "Искандер".

Напомним, вчера сообщалось, что первые три корабля РФ зашли в Средиземное море. Маневры пройдут одновременно в Средиземном и Черном морях. Из-за российской угрозы США оставила в Средиземном море авианосную группу во главе с USS Harry S. Truman.