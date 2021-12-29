Из-за угрозы РФ в Украине. США оставляет авианосную группу в Средиземном море, - AP

Первоначально ударная группа во главе с USS Harry S.Truman должна была отправиться в Персидский залив, но она останется в море, чтобы обезопасить союзников и партнеров Штатов.

Американские военные корабли не будут покидать Средиземное море из-за скопления российских войск вблизи границ Украины. Об этом сообщает Associacted Press.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Военный Фокус" в Facebook Подписаться

Министр обороны США Ллойд Остин приказал ударной группировке авианосцев ВМС США не двигаться на Ближний Восток, а оставаться в районе Средиземного моря из-за скопления десяток тысяч российских военных вблизи границ с Украиной.

Фото: U.S. Navy Photo

Авианосная группа во главе с USS Harry S. Truman будут находиться в Средиземном море, чтобы успокоить союзников и партнеров США в регионе, заявил источник издания в правительстве. Уже сейчас количество российских войск составляет около 100 тысяч, что подогревает опасения, что Москва готова к вторжению в Украину.

Ударная авианосная группа USS Harry S. Truman состоит из 5 кораблей:

крейсер USS San Jacinto

эсминцы:

USS Cole

USS Bainbridgem

USS Gravely

USS Jason Dunham

Ранее планировалось, что ударная авиагруппа со Средиземного моря направится в район Персидского залива.

Напомним, в Великобританию вернулась флагманская авиагруппа во главе с HMS Queen Elizabeth. Они прошли полмиллиона морских миль и посетили 44 страны.

Киевские власти также рассказали, что нужно собрать в случае нападении России, и как будет оповещаться население.