"Тревожный чемодан" и продукты: власти Киева рассказали, что нужно иметь при нападении России

Если Россия отважится напасть, в Киеве заработают сирены и будут звучать объявления по радио. Власти столицы просят киевлян иметь набор необходимых вещей.

Киевлянам стоит иметь набор вещей первой необходимости или "тревожный чемодан" на случай военной агрессии России. Об этом сообщил бывший глава полиции Киева, замглавы Киевской городской государственной администрации Андрей Крищенко в интервью "Главкому".

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В этот комплект должны входить документы, медикаменты, удобная одежда по сезону и запас продуктов на двое суток (консервы, армейские сухпайки).

По словам Крищенко, желательно, чтобы украинцы могли оказать первую медицинскую помощь.

"Курсы проходить не обязательно, много роликов на эту тему есть в интернете", – добавил он.

Как власти столицы отреагируют на нападение?

В случае возможного нападения РФ в Киеве будут звучать сирены и объявления по радио. На телефоны будут приходить сообщения, отметил замглавы КГГА.

[ + – ] В Киеве 29 декабря сирены гудеть не будут

"Будут прорабатываться вопросы эвакуации, но я их сейчас не могу освещать. Любое государство, оказавшись в чрезвычайной ситуации, сразу все сделать не сможет. Нарушится множество привычных связей и условий работы. В городских органах власти тоже работают люди, у них есть семьи и непонятно, кто как себя поведет", – заявил чиновник.

Однако киевские власти стараются донести до людей, что в случае опасности не будет ситуации "спасение утопающих – дело рук самих утопающих".

"Власть будет принимать все меры. Сейчас идут учения, тренировки, происходят какие-то корректировки", – добавил Крищенко.

Также 29 декабря в столице завершат проверки всех систем оповещения, гражданской безопасности, проверку подвалов и бомбоубежищ. Сирены гудеть не будут, заверил заместитель Кличко.

Подготовка теробороны

Кроме проверки систем гражданской защиты, в Киеве активизировали развертывание бригады территориальной обороны. Как отметил бывший глава полиции, на 2022 год ей выделят около 40 млн. гривен. По словам Крищенко, для набора рекрутеров готовят ситилайты в метро и ​​промо-ролики.

[ + – ] Бригаду теробороны Киева увеличат Фото: Виктор Ковальчук

По словам Крищенко, депутаты Киевсовета скоро проголосуют за программу "Защитник Киева". С 1 января бригаду теробороны расширят до 5 тысяч человек, из шести батальонов сделают десять.

"10–14% бригады составят штатные военнослужащие Вооруженных сил, которые получат полностью обеспечение в Вооруженных силах, а все остальные – резервисты, добровольно подписавшие контракт с Вооруженными силами на прохождение службы в резерве. Резервисты будут проходить обучение один-два раза в неделю", – резюмировал он.

Напомним, что мэр Киева Виталий Кличко недавно объявил о создании штаба территориальной обороны для охраны объектов критической инфраструктуры. Учения теробороны состоятся в январе.

Министр обороны Украины Алексей Резников не одобрил такое решение Кличко. По его словам, самовольно местные власти не могут организовывать штабы теробороны, ведь эти задачи выполняют бойцы Сил спецопераций, подчиняющиеся Главнокомандующему ВСУ через Командующего Сил теробороны ВСУ.

Фокус уже разбирал, готова ли территориальная оборона выполнять боевые задачи при нападении армии РФ.