"Не тема для пиара": в Минобороны раскритиковали Кличко за создание штаба теробороны

По словам министра обороны Резникова, любой орган местного самоуправления не может самостоятельно создавать штабы ТрО — это прерогатива ВСУ и ССО.

В Министерстве обороны Украины опубликовали заявление о том, что органы местного самоуправления не должны действовать вне рамок своей компетенции и не совершать несогласованных шагов.

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"Вопрос обороны страны — не тема для политического пиара. … Обращаюсь ко всем руководителям органов местного самоуправления и другим избранным лицам. Я призываю вас воздержаться от действий и высказываний, политизирующих дело организации территориальной обороны", — заявил министр обороны Алексей Резников.

По словам главы ведомства, закон "Об основах национального сопротивления" предусматривает организацию и выполнение задач ТрО бойцам Сил спецопераций, а его управление осуществляет Главнокомандующий ВСУ через Командующего Сил теробороны ВСУ.

Поэтому любые структуры, которые могут создаваться в органах местного самоуправления не входят в состав Сил теробороны. Самостоятельно местные органы не могут создать штаб теробороны.

"Создание Сил территориальной обороны как отдельного мощного компонента всеобъемлющей обороны в составе Вооруженных Сил Украины — исключительная компетенция военных, это их функция. Наравне с десантно-штурмовыми войсками, авиацией или флотом и т.д. Армия формирует структуру Сил ТрО, готовит соответствующие планы, ставит задачи, назначает командиров, дает оружие", — подчеркнул Резников.

Напомним, в Киеве Кличко объявил о создании штаба теробороны, а также наборов резервистов в ТрО. В столице находится более 500 объектов критической инфраструктуры и их нужно охранять.

По информации WP, масштабное вторжение РФ в Украину может начаться с Азовского моря, против которой бойцы ВСУ могут в значительной степени оказаться бессильны.