"Не тема для піару": у Міноборони розкритикували Кличка за створення штабу тероборони

За словами міністра оборони Резнікова, будь-який орган місцевого самоврядування не може самостійно створювати штаби ТрО – це прерогатива ЗСУ та ССО.

У Міністерстві оборони України опублікували заяву про те, що органи місцевого самоврядування не повинні діяти поза межами своєї компетенції та не робити неузгоджених кроків.

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"Питання оборони країни – не тема для політичного піару. … Звертаюся до всіх керівників органів місцевого самоврядування й інших обраних осіб. Я закликаю вас утриматися від дій і висловлювань, що політизують справу організації територіальної оборони", – заявив міністр оборони Олексій Резніков.

За словами голови відомства, закон "Про основи національного опору" передбачає організацію та виконання завдань ТрО бійцям Сил спецоперацій, а його управління здійснює Головнокомандувач ЗСУ через Командувача Сил тероборони ЗСУ.

Тому будь-які структури, які можуть створюватися в органах місцевого самоврядування, не входять до складу Сил тероборони. Самостійно місцеві органи не можуть створити штаб тероборони.

"Створення Сил територіальної оборони як окремого потужного компонента всеосяжної оборони у складі Збройних Сил України — виняткова компетенція військових, це їхня функція. Нарівні з десантно-штурмовими військами, авіацією або флотом тощо. Армія формує структуру Сил ТрО, готує, ставить завдання, призначає командирів, дає зброю", — наголосив Резніков.

Нагадаємо, у Києві Кличко оголосив про створення штабу тероборони, а також наборів резервістів у ТрО. У столиці перебуває понад 500 об'єктів критичної інфраструктури, і їх потрібно охороняти.

За інформацією WP, масштабне вторгнення РФ в Україну може розпочатися з Азовського моря, проти якого бійці ЗСУ можуть значною мірою виявитися безсилими.