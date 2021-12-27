У Києві оголосили набір резервістів до штабу територіальної оборони: коли пройдуть навчання

У Києві понад 500 об'єктів критичної інфраструктури та їх треба охороняти. Нагромадження російських військових на кордонах з Україною змушує замислитися про різні варіанти розвитку подій.

У Києві створюють штаб територіальної оборони та набирають резервістів. Про це повідомили у Київській міській держадміністрації (КМДА).

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Систему тероборони столиці планують розгорнути найближчим часом, наголосив заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Андрія Крищенка.

Командно-штабні навчання тероборони запланували на січень, набір резервістів до бригади продовжується, заявили в адміністрації.

[ + – ] Учасники тероборони охоронятимуть об'єкти критичної інфраструктури

За словами мера столиці Віталія Кличка, загрози Росії та скупчення військових на кордонах з Україною змушують замислюватись та готуватися до різних варіантів розвитку подій.

"Зокрема, і до найгіршого. У нас має бути чіткий план дій у критичній ситуації, відпрацьовано координацію та дії всіх служб та структурних підрозділів", – повідомив градоначальник.

Особливо уважно слід поставитися до безпеки об'єктів критичної інфраструктури Києва, вважає він.

"Таких об'єктів у Києві — понад 500. Їх у разі надзвичайної ситуації беруть під охорону різні відомства – поліція, військові, підрозділи територіальної оборони", – уклали у КМДА.

Нагадаємо, що Росія продовжує збільшувати військовий контингент на кордоні з Україною. Так, 25 грудня було помічено перекидання складів важкої бронетехніки в Нижегородську, Брянську та Воронезьку області.

За словами радника глави Офісу президента України Олексія Арестовича, Росія зазнає нищівної поразки, якщо вторгнеться в Україну.