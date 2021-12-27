"Утопимо вас у крові": Арестович попередив РФ про наслідки вторгнення в Україну (відео)

Авантюра Путіна, вважає радник голови ОП, закінчиться грандіозним провалом. А Росія втратить десятки тисяч людей.

Радник голови Офісу президента України Олексій Арестович заявив, що Росія, у разі повномасштабного вторгнення в Україну, зазнає нищівної поразки. При цьому втрати окупантів із РФ досягнуть 40-60 тисяч. Про це повідомляє телеканал "Дім".

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На його думку, такого розвитку подій припускають навіть російські військові чиновники. У світлі можливих наслідків військова авантюра Путіна виглядає дуже і дуже непривабливо.

[ + – ] Відео: канал Будинок | Арестович про наслідки війни з Україною для Кремля. Дивитися з 12:39.

За оцінкою радника голови ОП, дислокованих неподалік кордонів України російських військ буде недостатньо, щоб протистояти ЗСУ.

"Спроба вторгнутися закінчиться грандіозною поразкою і найважчою зовнішньополітичною кризою для Росії. Ми не боїмося. ВСУ спільно із західними союзниками з їх військово-технічною допомогою завдадуть поразки російському угрупованню", — заявив Арестович, також підкресливши, що ЗС РФ будуть нездатні щось протиставити Україні.

Арестович вважає, що пропагандистські ЗМІ тиражують міф про непереможність російської зброї, тоді як насправді ЗС РФ обмежено боєздатні.

Як приклад радник Андрія Єрмака навів повідомлення з РФ про крилаті ракети. За його оцінками, подібного озброєння у Кремля загалом близько 60 штук, але використати вони зможуть не більше як половину.

"Ну стрільнуть вони 30 ракетами: 15 із них – не долетять, ще п'ять – промахнуться. Це все несерйозно, і будь-який військовий професіонал розуміє: ну приходьте, вторгайтеся – втопимо вас у крові. Ми їх просто втопимо у крові", – вважає Арестович. На його думку, втрати російських військових, якщо Кремль все ж таки вирішиться на повномасштабний військовий конфлікт, досягнуть 40-60 тисяч.

Раніше Фокус повідомляв, що голова російського МЗС Сергій Лавров вважає, що Захід планує "маленьку війну" в Україні. Військову допомогу Києву із боку західних країн російський дипломат назвав "накачуванням" України озброєнням. Києву, за його твердженнями, з 2014 року вже було надано зброю на $2,5 млрд.