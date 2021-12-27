"Утопим вас в крови": Арестович предупредил РФ о последствиях вторжения в Украину (видео)

Авантюра Путина, считает советник главы ОП, закончится грандиозным провалом. А потери России будут исчисляться десятками тысяч человек.

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что Россия, в случае полномасштабного вторжения в Украину, потерпит сокрушительное поражение. При этом потери оккупантов из РФ будут исчисляться десятками тысяч. Об этом сообщает телеканал "Дом".

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По его мнению, такое развитие событий допускают даже российские военные чиновники. В свете возможных последствий военная авантюра Путина выглядят весьма и весьма неприглядно.

[ + – ] Видео: канал Дом | Арестович о последствиях войны с Украиной для Кремля. Смотреть с 12: 39.

По оценке советника главы ОП, дислоцированных неподалеку от границ Украины российских войск будет недостаточно, чтобы проивостоять ВСУ.

"Попытка вторгнуться закончится грандиозным поражением и тяжелейшим внешнеполитическим кризисом для России. Мы не боимся. ВСУ совместно с западными союзниками с их военно-технической помощью нанесут поражение российской группировке", — заявил Арестович, также подчеркнув, что ВС РФ будут неспособны что-либо противопоставить Украине.

Арестович считает, что пропагандистские СМИ тиражируют миф о непобедимости русского оружия, тогда как на самом деле, ВС РФ ограниченно боеспособны.

В качестве примера советник Андрея Ермака привел сообщения из РФ о крылатых ракетах. По его оценкам, подобного вооружения у Кремля в общей сложности около 60 штук, но использовать они смогут не больше половины.

"Ну стрельнут они 30 ракетами: 15 из них – не долетят, еще пять – промахнутся. Это все несерьезно, и любой военный профессионал понимает: ну приходите, вторгайтесь – утопим вас в крови. Мы их просто утопим в крови", — считает Арестович. По его мнению, потери российских военных, если Кремль все же решится на полномасштабный военный конфликт, будут исчисляться 40-60 тысячами.

Ранее Фокус сообщал, что глава российского МИДа Сергей Лавров считает, что Запад планирует "маленькую войнушку" в Украине. Военную помощь Киеву со стороны западных стран российский дипломат назвал "накачиванием" Украины вооружением. Киеву, по его утверждениям, с 2014 года уже было предоставлено оружие на $2,5 млрд.