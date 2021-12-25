Відразу у 4 напрямках: Росія продовжує стягувати війська до кордонів з Україною (відео)
Москва нарощує міць військової бази в окупованому Криму. Також триває перекидання танків та артилерії з БМП на північ від української території.
Росія перекидає склади важкої бронетехніки в Нижньогородський, Брянській та Воронезькій області. Також нарощується потужність угруповання в окупованому Криму. Про це повідомляється в телеграм-каналі "Записки мисливця", на якому відстежують переміщення військ РФ та України.
Повідомляється, що у проміжку між 10 та 17 грудня вже зафіксовано 9 складів у польовому таборі під Воронежем. Серед техніки, що перевозиться, зафіксовані танки, БМП.Важливо
У Нижньогородський області помічені вантажівки ГАЗ-66, МТ-ЛБ, БТР-82, "Гради" та різна інженерна техніка. Як зазначають автори, складно сказати, куди саме слідував ешелон, але підвіз техніки активно продовжується.
Також з'явилися нові супутникові зображення у Бахчисараї. На них відображено близько 100 одиниць бронетехніки, включаючи самохідні артустановки та засоби ППО.
Нагадаємо, Reuters опублікували нові зображення скупчення військ РФ біля кордонів України та в окупованому Криму. Водночас у Міноборони Росії заявили про відведення 10 тисяч військових після завершення навчань Південного військового округу.