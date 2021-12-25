Сразу в 4 направлениях: Россия продолжает стягивать войска к Украине (видео)

Москва наращивает мощь военной базы в оккупированном Крыму. Также продолжается переброска танков и артиллерии с БМП к северу от украинской территории.

Россия перебрасывает составы тяжелой бронетехники в Нижегородской, Брянской и Воронежской области. Также наращивается мощность группировки в оккупированном Крыму. Об этом сообщается в телеграм-канале "Записки охотника", на котором отслеживают перемещение войск РФ и Украины.

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Сообщается, что в промежутке между 10 и 17 декабря уже зафиксировано 9 составов в полевом лагере под Воронежем. Среди перевозимой техники зафиксированы танки, БМП.

[ + – ] Направления переброски колонн техники

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В Нижегородской области замечены грузовики ГАЗ-66, МТ-ЛБ, БТР-82, "Грады" и различная инженерная техника. Как отмечают авторы, сложно сказать, куда именно следовал эшелон, но подвоз техники активно продолжается.

Также появились новые спутниковые изображения в Бахчисарае. На них запечатлены около 100 единиц бронетехники, включая самоходные артустановки и средства ПВО.

[ + – ] Скопление войск в Бахчисарае

Напомним, Reuters опубликовали новые изображения скопления войск РФ у границ Украины и в оккупированном Крыму. В то же время в Минобороны России заявили об отводе 10 тысяч военных после завершения учений Южного военного округа.