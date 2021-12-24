Боевое развертывание. Анализ точек дислокации частей РФ, переброшенных к границе с Украиной

Полигон в Погоново Воронежской области создали этой весной, база в Ельне Смоленской области появилась в октябре-ноябре. Именно они стали основными местами дислокации живой силы и техники — и поводом для разговоров о том, что Россия концентрирует войска на украинском направлении. Отследить эшелоны с военной техникой еще недавно было довольно несложно: скрывать информацию о переброске техники стали только с начала декабря.

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На основании этих данных можно отметить, что в Ельню перебрасывались (и продолжают поступать) части 41-й армии Центрального военного округа РФ.

[ + – ] Переброска частей 41-й армии Центрального военного округа РФ

В то же время в Воронежской области было замечено размещение частей 1-й гвардейской танковой армии — а это основное ударное соединение Российской армии. В частности, были замечены 2-я и 4-я гвардейская танковая дивизия, 288-я артиллерийская бригада и 49-я зенитная ракетная бригада. Все эти соединения входят в состав 1-й гвардейской танковой армии, прибытие зафиксировано в начале декабря.

Важно отметить, что эти части имеют более совершенное вооружение, нежели другие ударные части российской армии. Так, помимо Т-80, на станции Масловка Воронежской области были замечены БМП-2 с боевым модулем "Бережок", которые находятся на вооружении 2-й гвардейской "Таманской" танковой дивизии.

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Примечательно и то, что отсутствует усиление непосредственно северного участка предполагаемого удара. Хоть в районе города Клинцы в Брянской области за последние несколько лет и развернули два мотострелковых полка в составе 144-й мотострелковой дивизии, но этого явно мало — ввиду отсутствия внятных ударных компонентов. Тем более, что полки эти все еще находятся на этапе формирования и комплектации, особенно 254-й мотострелковый полк, созданный лишь в конце 2020-го года.

Соответственно, можно предположить, что усиление контингента под Ельней является частью поддержки непосредственно 144-й мсд, ведь именно в Ельне расквартирован 59-й гвардейский танковый полк, который находится в составе упомянутой дивизии. Стоит также отметить, что после переговоров между президентами США и РФ передвижение войск не сбавило оборотов. Напротив, зафиксировано создание базы в 10 км от Курска, куда, по имеющимся данным, перебрасывают части 138-й мотострелковой бригады из состава 6-й армии.

[ + – ] Переброска частей 138-й мотострелковой бригады из состава 6-й армии

Переброска войск: "совпало" с началом учений

Обращает на себя внимание то, что над территорией расположения военных баз объявлена бесполетная зона. Совпадение с периодом учений не случайно — именно под этим предлогом можно провести скрытное передвижение целых групп войск.

[ + – ] Переброска войск "совпала" с началом учений

При том фото- и видеофиксация демонстрирует, что идет переброска именно батальонно-тактических групп, где присутствуют и части ПВО, и артиллерия, и ударные компоненты.

Если говорить о численном составе, то на станции Масловка за этот период было замечено минимум 70 танков Т-80, несколько комплексов ЗРК "Бук", а также несколько батарей Мста-С и несколько десятков БМП-2 и МТЛБ.

[ + – ] Переброска танков Т-80

[ + – ] Переброска военной техники

По направлению к базе под Курском был замечен эшелон с МТЛБ и элементами логистики. Помимо этого под Брянском, откуда эшелон может пойти как на запад области (некогда украинскую Стародубщину), так и на Курск (где находится новосозданная база), был обнаружен эшелон с инженерной техникой для рытья окопов, а также танками Т-72Б1, к тому же в этом же направлении были замечены эшелоны с автобусами "ПАЗ", которые используются для переброски личного состава, по сути превращая части в обычную мотопехоту.

[ + – ] Переброска техники РФ под Курском

[ + – ] Переброска техники РФ, предположительно, в Саратове

На базе под Ельней расположено более 1200 единиц техники, от танков и САУ до дивизиона "Искандеров" и элементов логистики. По направлению к Ельне также направлялись части 55-й отдельной горной мотострелковой бригады из Тувы; ее отличительная черта — бронетранспортеры "Тигр" как основное средство для передвижения, которые и были зафиксированы в эшелоне в направлении Смоленска численностью в больше чем 30 единиц вместе с десятком САУ Нона-СВК.

[ + – ] Бронетранспортеры "Тигр" движутся в направлении Смоленска

[ + – ] САУ Нона-СВК на железной дороге

При этом на спутниковых снимках от 21 декабря мы можем наблюдать новые оборудованные участки лагеря — здесь, скорее всего, размещается недавно прибывшая техника, а также части логистики и инженерных сил. Их все чаще можно наблюдать на видео с идущими на запад эшелонами.

Российские войска у границ Украины: блеф или война?

И все же стоит учесть, что через ложную аналитику из открытых источников распространяется и дезинформация. Так, например, после ряда видео, снятых в Брянской области, по Сети стали разносить информацию о том, что усиливается ударная группировка под Клинцами на Стародубщине — там, где расквартированы 488-й и 254-й мотострелковые полки из состава 144-й мотострелковой дивизии.

В качестве доводов предлагались фото со спутников — якобы место для новых баз. По факту же, место на снимке — Филатов хутор — был временной точкой дислокации бывшей 28-й омсбр, переброшенной с Урала для переформирования в 488-й мсп в еще далеком 2016-м году.

На другом фото заснят непосредственно пункт постоянной дислокации той самой 488-й мсп. Однако полк находится еще в стадии формирования, и нововведения, на которых делается акцент, появились в промежуток с осени 2020-го по лето 2021 года — а значит, речь идет не о нынешней эскалации, а о непосредственном доведении военного городка до нужной степени готовности. Ибо ситуация в нем, по некотоым данным, достаточно плачевная: местами на три БМП-2 — лишь одна машина, которая в состоянии завестись. Остальные же БМП не способны оставаться боевой едницей без должного техобслуживания — а по рассказам, доходило, временами, до того, что приходилось "воровать" у соседних батальонов аккумуляторные батареи, чтобы вернуть хотя бы одну БМП-2 к жизни.

Передислокация боевой техники — не более, чем маскировка?

Можно сделать промежуточный вывод о том, что на данном направлении проводится так называемая "маскировка": осознанное введение противника в заблуждение посредством передислокации боевой техники и дезинформации. Об этом может говорить и отсутствие видимого снабжения ГСМ, а также переброска на данный участок устаревшей, по меркам российской армии, техники.

Как пример — зафиксированные в колоннах танки Т-72 образца 1989 года, а в ряде видео — эшелоны с Т-72А без динамической защиты.

[ + – ] Переброска устаревшей техники может быть частью плана по дезинформации

В пользу версии о намеренной дезинформации может говорить и неверные сведения о направлении и местоположении железнодорожного состава на видео. На примере ниже видно, что автор указывал, будто состав уже в Клинцах и эшелон включает значительное количество военной техники. Однако анализ показал, что видео было сделано еще в Брянске, а точно указать направление, в котором движется состав, невозможно, поскольку впереди — развилка как в сторону Стародубщины, так и на Курск. Где, напомним, находится новая база в Постоялых Дворах.

На месте же предполагаемого главного удара, на рубеже Воронеж — Белгород, были замечены как Т-80У, так и Т-72Б3 с новыми БМП-2 с боевыми модулями "Бережок". Что говорит о приоритете направлений и истинных целях российского командования. Но стоит также заметить, что и на этом участке до сих пор не зафиксировано со спутников наличие складов ГСМ, РАО, полевых госпиталей и размещения личного состава. Что также может говорить лишь о начальном этапе подготовки — либо об использовании передвижения военной техники как элемента политического давления в виде угрозы нападения.