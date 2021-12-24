Бойове розгортання. Аналіз точок дислокації частин РФ, перекинутих до кордону з Україною

Полігон у Погоновому Воронезької області створили цієї весни, база в Єльні Смоленської області з'явилася в жовтні-листопаді. Саме вони стали основними місцями дислокації живої сили та техніки — і приводом до розмов про те, що Росія концентрує війська на українському напрямі. Відстежити ешелони з військовою технікою ще недавно було досить нескладно: приховувати інформацію про перекидання техніки стали лише з початку грудня.

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Ізцих даних можна сказати, що в Єльню перекидалися (і продовжують надходити) частини 41-ї армії Центрального військового округу РФ.

[ + – ] Перекидання частин 41-ї армії Центрального військового округу РФ

У той же час у Воронезькій області було помічено розміщення частин 1-ї гвардійської танкової армії — а це основне ударне з'єднання Російської армії. Зокрема, були помічені 2-а та 4-та гвардійська танкова дивізія, 288-а артилерійська бригада та 49-а зенітна ракетна бригада. Всі ці з'єднання входять до складу 1-ї гвардійської танкової армії, прибуття зафіксовано на початку грудня.

Ці частини мають досконаліше озброєння, ніж інші ударні частини російської армії. Так, крім Т-80, на станції Маслівка Воронезької області було помічено БМП-2 з бойовим модулем "Бережок", які перебувають на озброєнні 2-ї гвардійської "Таманської" танкової дивізії.

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Примітно й те, що відсутнє посилення безпосередньо північної ділянки передбачуваного удару. Хоч у районі міста Клинці в Брянській області за останні кілька років і розгорнули два мотострілецькі полки в складі 144-ї мотострілецької дивізії, але цього явно мало — через відсутність виразних ударних компонентів. Тим більше, що ці полки все ще перебувають на етапі формування та комплектації, особливо 254-й мотострілковий полк, створений лише наприкінці 2020-го року.

Відповідно, можна припустити, що посилення контингенту під Єльнею є частиною підтримки безпосередньо 144-го мсд, адже саме в Єльні розквартовано 59-й гвардійський танковий полк, який перебуває в складі згаданої дивізії. Варто також зазначити, що після переговорів між президентами США та РФ пересування військ не зменшило обертів. Навпаки, зафіксовано створення бази за 10 км від Курська, куди, за наявними даними, перекидають частини 138-ї мотострілецької бригади зі складу 6-ї армії.

[ + – ] Перекидання частин 138-ї мотострілецької бригади зі складу 6-ї армії

Перекидання військ: "збіглося" з початком навчань

Привертає увагу те, що над територією розташування військових баз оголошена безпольотна зона. Збіг із періодом навчань невипадковий — саме з цього приводу можна провести потайне пересування цілих груп військ.

[ + – ] Перекидання військ "збіглося" з початком навчань

Водночас фото- та відеофіксація демонструє, що йде перекидання саме батальйонно-тактичних груп, де присутні і частини ППО, і артилерія, і ударні компоненти.

Якщо говорити про чисельний склад, то на станції Маслівка за цей період було помічено щонайменше 70 танків Т-80, кілька комплексів ЗРК "Бук", а також кілька батарей МСТА-С і кілька десятків БМП-2 та МТЛБ.

[ + – ] Перекидання танків Т-80

[ + – ] Перекидання військової техніки

У напрямку до бази під Курском було помічено ешелон із МТЛБ й елементами логістики. Крім цього під Брянськом, звідки ешелон може піти як на захід області (колись українську Стародубщину), так і на Курськ (де розташована новостворена база), було виявлено ешелон із інженерною технікою для копання окопів, а також танками Т-72Б1, до того ж в цьому ж напрямку були помічені ешелони з автобусами "ПАЗ", які використовуються для перекидання особового складу, по суті, перетворюючи частини на звичайну мотопіхоту.

[ + – ] Перекидання техніки РФ під Курськом

[ + – ] Перекидання техніки РФ, імовірно, в Саратові

На базі під Єльнею розташовано понад 1200 одиниць техніки, від танків та САУ до дивізіону "Іскандерів" і елементів логістики. У напрямку Єльні також прямували частини 55-ї окремої гірської мотострілецької бригади з Туви; її відмінна риса — бронетранспортери "Тигр" як основний засіб для пересування, які й були зафіксовані в ешелоні в напрямку Смоленська чисельністю понад 30 одиниць разом із десятком САУ Нона-СВК.

[ + – ] Бронетранспортери "Тигр" рухаються в напрямку Смоленська

[ + – ] САУ Нона-СВК на залізниці

При цьому на супутникових знімках від 21 грудня ми можемо спостерігати нові обладнані ділянки табору — тут, швидше за все, розміщується техніка, що недавно прибула, а також частини логістики й інженерних сил. Їх усе частіше можна спостерігати на відео з ешелонами, що йдуть на захід.

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І все ж таки варто врахувати, що через помилкову аналітику з відкритих джерел поширюється й дезінформація. Так, наприклад, після низки відео, знятих у Брянській області, по мережі почали розносити інформацію про те, що посилюється ударне угруповання під Клинцями на Стародубщині — там, де розквартовані 488-й і 254-й мотострілецькі полки зі складу 144-ї мотострілецької дивізії.

Як аргументи пропонувалися фото з супутників — нібито місце для нових баз. За фактом, місце на знімку — Філатов хутір — був тимчасовою точкою дислокації колишньої 28-ї омсбр, перекинутої з Уралу для переформування в 488-й мсп ще далекого 2016-го року.

На іншому фото знято безпосередньо пункт постійної дислокації тієї самої 488-ї мсп. Проте полк перебуває ще на стадії формування, і нововведення, на яких робиться акцент, з'явилися в проміжок із осені 2020-го по літо 2021 року, а отже, йдеться не про нинішню ескалацію, а про безпосереднє доведення військового містечка до потрібного ступеня готовності. Бо ситуація в ньому, за деякими даними, досить плачевна: місцями на три БМП-2 — лише одна машина, яка може завестися. Інші ж БМП не здатні залишатися бойовою одницею без належного техобслуговування — а за розповідями, доходило часом до того, що доводилося "красти" в сусідніх батальйонів акумуляторні батареї, щоб повернути хоча б одну БМП-2 до життя.

Передислокація бойової техніки – не більше, ніж маскування?

Можна зробити проміжний висновок про те, що на цьому напрямку проводиться так зване "маскування": усвідомлене введення супротивника в оману за допомогою передислокації бойової техніки та дезінформації. Про це може говорити відсутність видимого постачання ПММ, а також перекидання на цю ділянку застарілої, за мірками російської армії, техніки.

Як приклад, зафіксовані в колонах танки Т-72 зразка 1989 року, а в низці відео ешелони з Т-72А без динамічного захисту.

[ + – ] Перекидання застарілої техніки може бути частиною плану з дезінформації

На користь версії про навмисну дезінформацію можуть говорити й неправильні відомості про направлення та місцезнаходження залізничного состава на відео. На прикладі нижче видно, що автор вказував, що состав уже в Клинцях, і ешелон включає значну кількість військової техніки. Проте аналіз показав, що відео було зроблено ще в Брянську, а точно вказати напрямок, у якому рухається состав, неможливо, оскільки попереду — роздоріжжя як у бік Стародубщини, так і на Курськ. Де, нагадаємо, розташована нова база в Заїжджих Дворах.

На місці ж передбачуваного головного удару, на рубежі Воронеж — Бєлгород, було помічено як Т-80У, так і Т-72Б3 з новими БМП-2 з бойовими модулями "Бережок". Що говорить про пріоритет напрямків і справжні цілі російського командування. Але варто також зауважити, що й на цій ділянці досі не зафіксовано з супутників наявність складів ПММ, РАВ, польових шпиталів і розміщення особового складу. Що також може говорити лише про початковий етап підготовки або про використання пересування військової техніки як елемента політичного тиску у вигляді загрози нападу.