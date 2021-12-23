Война как шанс. Чего не хватает Украине и какой она должна стать, чтобы выиграть на Донбассе

Лучше всего текущую ситуацию в Украине описывает евангельское поучение, которое апостол Лука вкладывает в уста Христа: "Тогда люди ели, пили, женились, вплоть до тех пор, пока Ной не вошел в свой ковчег. Тогда настал потоп и их всех уничтожил. Это будет так же, как было во времена Лота. Тогда люди ели, пили, покупали, продавали, сажали деревья и строили дома. Но в день, когда Лот ушел из Содома, с небес пролился дождь из огня и серы и всех их уничтожил".

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Российское федеральное агентство по техническому регулированию и метеорологии впервые в истории современной России утверждает национальный стандарт РФ "Захоронение срочных трупов в военное и мирное время" (ГОСТ Р 42.7.01—2021), который вступит в силу 1 февраля 2022 года. Американцы впервые серьезно рассматривают вопрос, как придать будущей украинской партизанщине эффективность моджахедов и превратить ее в Талибан для россиян.

А украинский президент в это же время продолжает призывать НАТО (и провоцировать Россию) предоставить четкую перспективу членства Украины в Альянсе уже в следующем году. Его потенциальный конкурент на следующих выборах и киевский градоначальник будет проверять на следующей неделе электрические сирены, но вместо обучения столичных жителей, что делать, когда они заревут по-настоящему, нас просят сохранять спокойствие и не реагировать на необычный звук…

Нет, я не алармист и не пытаюсь передати куті меду. Я не считаю, что мы обречены на широкомасштабный конфликт с Россией. Но я вижу, что с каждым днем ​​такой конфликт становится все более реальным. Победить НАТО в Украине (которое за Украину не будет воевать) – идеальный сценарий для Путина, чтобы попытаться переформатировать мир по парадигме "концерта великих держав", которая так нравится не только пожилому хозяину Кремля, но и старому гению американской дипломатии Генри Киссинджеру (см. его "Мировой порядок. Размышления о характере наций в историческом контексте").

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Я думаю, что утечка информации о том, что в Вашингтоне стали серьезно обдумывать возможную поддержку украинской партизанщины – лучшая новость за последний год. Это значит, что американцы готовы побороться за Украину, а не только выражать "глубокую обеспокоенность". И у нас есть шанс выжить и переродиться в грядущей катастрофе.

Позвольте еще раз удаться зацитировать Священное Писание: "если пшеничное зерно, пав на землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плодов". Иногда нации, как и отдельному человеку, следует пережить экзистенциальный кризис – настоящий катарсис – чтобы получить шанс на новое начало.

Так из пепла Османской империи родилась современная Турция, из выступления де Голля на Би-би-си 18 июня 1940 – надежда на возрождение независимой Франции, из руин Третьего Райха – современная Германия, из хаоса гражданской войны возник Советский Союз…

На самом деле таких примеров немного. Значительная часть экзистенциальных кризисов завершалась для государств руиной и упадком. Никто заранее не знает, переживет ли пациент клиническую смерть.

Поэтому звать великую войну точно не стоит. Но если она уже случится, нужно сделать все, чтобы извлечь уроки из нашего несуразного прошлого и превратить ее в новый шанс и новое начало для Украины.

Что для этого нужно?

Прежде всего — когорта людей, способных возглавить сопротивление и стать отцами-основателями новой Украины. Джордж Вашингтон никогда не выиграл бы войну за независимость, если бы вокруг него не сплотились те, кого американский историк Джозеф Эллис назвал "братьями-основателями" США. На самом деле, их было немного – из ключевых фигур это Бенджамин Франклин, Джон Адамс, Томас Джефферсон, Джон Джей, Джеймс Мэдисон и Александер Гамильтон.

Четверо из них были первыми президентами США, Джон Джей – первым главой Верховного суда, а Гамильтон – отцом финансовой системы. Бенджамин Франклин, старейший из всех, не занимал в США официальных должностей, но был единственным из отцов-основателей, скрепивших своей подписью все три важнейших исторических документа, лежащих в основе образования Соединенных Штатов Америки как независимого государства: Декларацию независимости США, Конституцию США и Версальский мирный договор в 1783 году.

То же самое мы можем сказать об Израиле. Если бы рядом с Бен Гурионом не было Исаака Бен-Цви, Моше Шарета, Леви Эшколя, Голды Меир, Элизер Каплан, Дов Иосефа, вряд ли еврейский народ получил бы свое государство и сохранил его в казалось бы безнадежной борьбе за существование Израиля. То же можно сказать об отцах-основателях современной Индии или постапартеидной Южной Африки. Впрочем, ограничусь только повторением общеизвестной истины: один в поле не воин. Конечно, должен быть настоящий харизматичный лидер, но и когорта тех, кого потомки назовут "братьями-основателями" новой Украины.

Во-вторых, нужно видение будущей Украины. Кажется, все, кто имеет голову думать, убедились, что "Украина – не Россия" – это плохая национальная идея.

Вы не можете построить комфортный и надежный дом, если в основе вашего видения этого дома лежит простое возражение: не как у соседа. И американские колонисты, и сионисты, и борцы против апартеида ясно знали не только чего они не хотят, но и собственно каким они стремятся видеть собственный дом. Не в подробностях и не в деталях – в строительстве государств так не бывает, но в общих очертаниях и принципах.

Мы за 30 лет так и не начали серьезный разговор о том, что значит быть украинцем, какие правила игры мы готовы оставить на усмотрение профессиональных политиков, а какие оставить в собственных руках, чтобы всегда держать власть на мушке, как и зачем нам жить вместе. И это Ахиллова пята нашей государственности. Иными словами, чтобы выиграть нашу войну, следует мечтать не только о надежном заборе вокруг украинского двора, но и об архитектуре и функционале будущего украинского дома. Воевать ЗА всегда перспективнее, чем только ПРОТИВ.

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Третье, нам нужно будет убедить мир, что формальная легитимность весит меньше нашего фундаментального права самим определять свою судьбу. Когда де Голль обратился к французам с призывом сопротивляться нацистам, он не имел ни одного демократического мандата: никто его не выбирал лидером нации и не уполномочивал говорить от имени французов. Но именно поэтому де Голль – величайшая фигура во французской истории прошлого столетия.

Кстати, первые выборы в Израиле состоялись только в январе 1949 года – Бен Гурион провозгласил создание государства Израиль и сформировал временное правительство за восемь месяцев до этого – 14 мая 1948 года. Просто потому, что верил, — он должен так поступать. Мы должны понять, что во время смертельной угрозы для государства лидеров народ не выбирает – он их узнает. В конце концов, легитимным главой Франции времен нацистской оккупации был маршал Петен, а генерал де Голль был самозванцем…

Четвертое. Нам следует выучить очень простой урок, который сформулировала киевлянка Голда Меир: "Судьба маленьких стран всегда зависит от сверхдержав, а те всегда защищают собственные интересы". Мы должны перерасти свой инфантилизм, который или ожидает, что американские политики должны просыпаться и ложиться спать с мыслью об Украине, или отчаивается и воспринимает как предательство вполне прагматичное отстаивание Вашингтоном собственных интересов прежде всего.

Как когда-то сказала Меркель Ющенко после Бухарестского саммита: у Украины только тогда будет шанс присоединиться к НАТО, когда ее вступление в альянс увеличит, а не уменьшит безопасность всех его членов.

Сейчас для трезвых голов в европейских столицах очевидно: даже предоставление Украине ПДЧ – уменьшит европейскую безопасность, а не увеличит.

Поэтому нам нужно научиться трезво видеть, где интересы украинского быка совпадают с интересами американского Юпитера и пользоваться этим, не претендуя на то, чтобы Юпитер думал о быке больше, чем о своем месте на геополитическом Олимпе.

И последнее. Нам нужно понять, что наш главный враг хочет нас не уничтожить, а ассимилировать. России не нужна украинская государственность, но нужны украинцы. Большой соблазн заключается в том, что украинцы со времени создания Российской империи делали и делают сногсшибательные карьеры в соседнем государстве. Если бы Королев родился в независимой Украине, он никогда не отправлял бы в космос ракеты. Хотя возможно и отправлял бы, но после эмиграции в США, Китай или Россию.

Если почитать историю всех этих Кочубеев, Прокоповичей, Безбородьков, а позже – Подгорных, Малиновских, Семичасовых, Кириченко, то трудно не согласиться с тем, что украинцы – сотворцы Российской империи и СССР, а не их жертвы.

Сколько бы мы ни кричали "Прочь от Москвы!", Россия для значительной части украинцев остается если не ментально ближе, то понятнее Европы.

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Если верно служишь империи, ничто не мешает подняться до ее верхов. И именно поэтому, чтобы выиграть нашу войну, нам недостаточно воевать ПРОТИВ России.

Мы должны отделиться от нее не столько языком, сколько принципиально иной мировоззренческой системой координат. Как когда-то американцы от британцев. Империя всегда (или, по крайней мере, еще долго) лучше будет кормить своих подданных. Так что нам нужно предложить, чтобы в украинском доме было что-то важнее российского холодильника. Свобода? Уважение человеческого достоинства? Справедливость? Уровни правила игры для всех?

В заключение. Меньше всего я хочу, чтобы мои прогнозы оказались пророчествами. Война – это всегда плохо. Это оборванные жизни, изуродованные тела, искалеченные судьбы и разрушенные дома. Поэтому, как говорила Голда Меир, войну нужно попытаться предотвратить – почти любой ценой. Но если придется воевать, то мы будем воевать и победим, однако сначала надо испытать все остальные варианты выхода из кризиса.

Впрочем, если нам все же суждено было заплатить большую цену за сохранение собственной государственности, нужно, чтобы заплатив ее, мы получили шанс на новое начало. Шанс, который мы не имеем никакого права упустить. И чтобы не упустить его, готовиться нужно уже сейчас…

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