Минобороны РФ: от границ с Украиной отведено более 10 тысяч военных

Войска Южного военного округа, как утверждают в ведомстве, решили вернуть в места постоянной дислокации после "полевых занятий".

Более 10 тысяч военнослужащих Южного военного округа РФ возвращаются в пункты постоянной дислокации после месяца "полевых занятий" на пограничных с Украиной территориях. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны России.

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Таким образом, якобы завершился "этап боевого слаживания отделений, экипажей и расчетов в мотострелковых соединениях, воинских частях родов войск и специальных войск" и воинских частей противовоздушной обороны.

В ЮВО также заявили что учения проводились на общевойсковых полигонах Астраханской, Волгоградской и Ростовской областей, Ставропольского и Краснодарского краев, Северного Кавказа, а также на военных базах России в Армении, оккупированного Крыма, Абхазии и Южной Осетии.

Отмечается что более 10 тысяч военнослужащих в составе подразделений совершат марши в пункты постоянной дислокации с территории общевойсковых полигонов.

Также в Минобороны сообщили, что на время новогодних праздников и в течение первой декады января следующего года на боевой вахте останутся подразделения ПВО, экипажи части кораблей Черноморского флота и Каспийской флотилии и смены армейской и беспилотной авиации.

Ранее сообщалось, что Россия продолжает наращивать свои войска в аннексированном Крыму и вблизи украинских границ. По словам официальных лиц, Российская Федерация оставляет за собой право перемещать войска на своей территории по своему усмотрению.

Посол Украины при НАТО Наталья Галибаренко считает, что некоторые представители Альянса не решаются на предоставление Украине ПДЧ, поскольку боятся открытого вооруженного конфликта с Россией.