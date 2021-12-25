Міноборони РФ: від кордонів з Україною відведено понад 10 тисяч військових

Війська Південного військового округу, як стверджують у відомстві, вирішили повернути до місць постійної дислокації після "польових занять".

Понад 10 тисяч військовослужбовців Південного військового округу РФ повертаються до пунктів постійної дислокації після місяця "польових занять" на прикордонних з Україною територіях. Про це повідомив прес-служба Міністерства оборони Росії.

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Таким чином, нібито завершився "етап бойового злагодження відділень, екіпажів та розрахунків у мотострілецьких з'єднаннях, військових частинах родівспс військ та спеціальних військ", а також військових частин протиповітряної оборони.

У ЮВО також заявили, що навчання проводилися на загальновійськових полігонах Астраханської, Волгоградської та Ростовської областей, Ставропольського та Краснодарського країв, Північного Кавказу, а також на військових базах Росії у Вірменії, окупованого Криму, Абхазії та Південної Осетії.

Зазначається, що понад 10 тисяч військовослужбовців у складі підрозділів здійснять марші до пунктів постійної дислокації з території загальновійськових полігонів.

Також у Міноборони повідомили, що на час новорічних свят та протягом першої декади січня наступного року на бойовій вахті залишаться підрозділи ППО, екіпажі частини кораблів Чорноморського флоту та Каспійської флотилії та зміни армійської та безпілотної авіації.

Раніше повідомлялося, що Росія продовжує нарощувати свої війська в анексованому Криму та поблизу українських кордонів. За словами офіційних осіб, Російська Федерація залишає за собою право переміщувати війська на своїй території на власний розсуд.

Посол України при НАТО Наталія Галібаренко вважає, що деякі представники Альянсу не наважуються на надання Україні ПДЧ, оскільки бояться відкритого збройного конфлікту з Росією.