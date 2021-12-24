Росія продовжує нарощувати сили у Криму та біля кордонів України — Reuters (фото)

Росія перекинула на військову базу в Криму нові підрозділи, що включають сотні одиниць бронетехніки.

Росія останніми тижнями продовжує нарощувати свої війська в анексованому Криму та поблизу кордонів України. Це видно на нових супутникових знімках, зроблених приватною американською компанією Maxar Technologies, передає Reuters.

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На фотографіях, опублікованих пізно увечері 23 грудня, показано базу у Криму станом на 13 грудня. На фото тієї ж бази Maxar у жовтні вона була наполовину порожня.

Maxar повідомив, що до російського гарнізону прибув новий бригадний підрозділ, що складається з кількох сотень бронетранспортерів, зокрема бойових машин піхоти серії БМП, самохідної артилерії, танків та засобів ППО.

"За останній місяць наші супутникові знімки з високою роздільною здатністю дозволили зафіксувати низку нових російських розгортань у Криму, а також на кількох полігонах на заході Росії вздовж кордону з Україною", — йдеться у заяві компанії.

Кремль у п'ятницю підтвердив, що залишає за собою право переміщати свої сили на території Росії на власний розсуд і що західні країни проводять провокаційні військові маневри поблизу її кордонів.

Лідери США, Європи та України звинувачують Росію у повторному нарощуванні військ біля кордону з Україною з жовтня цього року. Президент США Джо Байден та інші лідери кажуть, що Москва, схоже, готується до нападу на Україну вже наступного місяця, що Росія неодноразово заперечувала.

Президент Володимир Путін заявив у четвер, що Росія хоче уникнути конфлікту, але очікує на "негайну" відповідь Сполучених Штатів та їхніх союзників на її вимоги про гарантії безпеки. Москва заявила, що очікує на початок переговорів з офіційними особами США з цього питання в січні в Женеві.

Представник Кремля Дмитро Пєсков заявляє, що Москва діє для захисту власної безпеки.

"Росія переміщає власні війська своєю територією на тлі вкрай недружніх дій наших противників у НАТО, США та різних європейських країнах, які проводять вельми однозначні маневри біля наших кордонів. Це змушує нас вживати певних заходів, щоб гарантувати нашу власну безпеку", — сказав прессекретар президента РФ.

Нагадаємо, за словами секретаря РНБО Олексія Данілова, станом на 22 грудня біля кордонів України знаходилося 122 тис. російських військових на відстані 200 км і понад 143 тис. — на відстані 400 км.