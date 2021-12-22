Данілов розповів, скільки військових РФ уже сконцентрували поблизу українського кордону

Ситуація на українсько-російському кордоні є неспокійною, але керівництво країни контролює хід дій.

Росія розмістила за 200 км від кордону з Україною 122 тис. своїх військових, на відстані 400 км їхня кількість ще більша — понад 143 тис. осіб, повідомив голова РНБО Олексій Данілов на брифінгу у межах конференції послів України, пише РБК-Україна.

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Якщо для партнерів України така кількість військ на східному фланзі України це новина, то для Києва це щоденна робота, каже Данілов. Влада контролює кількість військових РФ поблизу кордону.

Глава РНБО визнав, що ситуація на кордоні з РФ неспокійна, але президент та військове керівництво країни тримають все під контролем.

"У разі загострення ситуації — це не може статися так миттєво, умовно кажучи, сьогодні на сьогодні. Для цього потрібно готуватися. Ми все це відслідковуємо", — наголосив чиновник.

За словами Данілова, з 1 січня 2022 року Україна отримає додаткові ресурси для відсічі країни-агресора — із цієї дати набуває чинності президентський законопроєкт про "Національний спротив", який передбачає зокрема додатковий комплекс заходів з оборони країни.

Як відомо, у жовтні стали з'являтися повідомлення про те, що Москва стягує до російсько-українського кордону військову силу — про це повідомили тоді кілька закордонних видань, зокрема The Washington Post (у деяких матеріалах журналісти посилалися на заяви анонімних членів американської розвідки).