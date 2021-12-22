Данилов рассказал, сколько военных РФ уже сконцентрировали вблизи украинской границы

Ситуация на украинско-российской границе неспокойная, но руководство страны контролирует ход действий.

Россия разместила в 200 км от границы с Украиной 122 тыс. своих военных, на расстоянии 400 км их количество еще больше — более 143 тыс. человек, сообщил глава СНБО Алексей Данилов на брифинге в рамках конференции послов Украины, пишет РБК-Украина.

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Если для партнеров Украины такое количество войск на восточном фланге Украины это новость, то для Киева — это ежедневная работа, говорит Данилов. Власть контролирует количество военных РФ вблизи границы.

Глава СНБО признал, что ситуация на границе с РФ неспокойная, но президент и военное руководство страны держат все под контролем.

"В случае обострения ситуации — это не может произойти так мгновенно, условно говоря, сегодня на сегодня. Для этого нужно готовиться. Мы все это отслеживаем", — подчеркнул чиновник

По словам Данилова, с 1 января 2022 года Украина получит дополнительные ресурсы для отпора стране-агрессору — с этой даты вводится в действие президентский законопроект о "Национальном сопротивлении", который предусматривает, в частности, дополнительный комплекс мер по обороне страны.

Как известно, в октябре стали появляться сообщения о том, что Москва стягивает к российско-украинской границе военную силу — об этом сообщили тогда несколько зарубежных изданий, в том числе The Washington Post (в некоторых материалах журналисты ссылались на заявления анонимных членов американской разведки).