Армия Зе. Почему Зеленский требует от Рады принять закон о национальном сопротивлении

Президент требует от Верховной Рады принять закон о национальном сопротивлении. Эксперты говорят, что инициатива главы государства — это расширенная версия старого законопроекта о территориальной обороне, но теперь документ более жесткий и для национального сопротивления предполагает строгую вертикаль госуправления

Предложенный Владимиром Зеленским законопроект предполагает, что национальное сопротивление станет составной частью обороны Украины и будет включать территориальную оборону, движение сопротивления, обучающие мероприятия — такие как военная подготовка в школе и добровольческие формирования. Все они должны подчиниться Вооруженным силам Украины (ВСУ), будут формироваться в мирное время Минобороны, а их предназначение — военная подготовка украинцев.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Инициатива Зеленского — не первая попытка систематизировать "непрофессиональные" военные подразделения, которые в разных форматах существуют с 2014 года, но никак не регулируются на законодательном уровне. В первую очередь это касается территориальной обороны, проблематике которой посвящена большая часть законопроекта. Предполагается, что ее будут строить на базе ВСУ под строгой вертикалью госуправления. ­Фактически это будет резервная армия в распоряжении президента. Предполагается, что руководителями зон территориальной обороны станут главы областных госадминистраций, а ­руководителями штабов этих зон — командиры бригад Сил тер­обороны ВСУ. Для пополнения кадрового состава этих сил президент подал другой законопроект — об увеличении численности ВСУ на 11 тыс. военнослужащих.

На батальоны теробороны возлагают задачи от военного сопротивления в случае войны до патрулирования улиц и поддержания порядка в мирное время. Финансировать будут за счет государственного, местного бюджетов, а также других "не запрещенных законодательством Украины источников".

В одном из пунктов говорится о том, что по решению Главнокомандующего ВСУ тероборону могут привлекать к выполнению задач за пределами своей зоны с целью наращивания сил и средств для стабилизации обстановки в соответствующих зонах. То есть отправить бойцов могут при необходимости в любую точку страны, что противоречит первоначальной сути теробороны.

Хотели одно — получили другое

В представлении тех, кто занимается проблематикой теробороны, эта система должна работать по принципу "я защищаю себя, свой дом, улицу, город, область". В батальоны записываются добровольцы, которые не служили в армии, но хотят быть частью обороны страны и при необходимости защитить тыл. Первоначально задумывалось, что формирование и содержание территориальной обороны ляжет на плечи местных советов, а Минобороны будет ставить общую задачу, предоставлять амуницию, технику и вооружение. Так об этом рассуждал Сергей Кривонос, генерал-майор ВСУ, который в 2019 году был заместителем секретаря СНБО и которого президент назначил ответственным за разработку законопроекта о теробороне. По задумке Кривоноса и прочих экспертов, работавших с ним в то время, граждане, которые принимают участие в теробороне, в мирное время должны пройти военную подготовку, после чего дома работать по мирной специальности, но периодически приезжать на сборы и тренировки. Они также должны получить право владеть нарезным или гладкоствольным оружием и в случае военных обострений выполнять задачи на той местности, где проживают. Призвать на фронт их могут только по их собственному желанию. Кривонос также настаивал, что руководить теробороной должны гражданские, а не военные.

Негде готовить офицеров и сержантов, так как нет учебных подразделений теробороны, негде повышать ква­лификацию, нет нормального финансирования комбат 130-го батальона Вадим Озирный

"В первом законопроекте, который до сих пор гуляет по коридорам Верховной Рады, написано, что местные советы имели право использовать тероборону как воинское формирование для ликвидации последствий природных и техногенных катастроф, наведения общественного порядка, оказания помощи правоохранительным органам, поддержания конституционного строя", — рассказывает Фокусу военный эксперт Олег Жданов. Но в Офисе президента, считает он, испугались, что при таких раскладах местная власть получит в свое распоряжение законные вооруженные формирования, с чьей помощью можно будет установить в регионе пропускной режим или комендантский час. Это ставит под угрозу вертикаль президентского управления, потому и появилась другая версия систематизации тер­обороны. В ней, по словам военного эксперта Игоря Романенко, все подразделения теробороны войдут в Минобороны, и это важно в том числе для дисциплины.

"Примите хоть что-то"

"155 дней весь государственный аппарат работал над красивым названием проекта закона "Об основах национального сопротивления", который является, по сути, законопроектом о территориальной обороне. И смешали то, что смешать невозможно. Чувствуется, что люди, которые писали этот документ, вообще не имели отношения ни к движению сопротивления, ни к военной службе, ни к подготовке населения, чем в очередной раз подставили Верховного главнокомандующего", — говорит о президентском законопроекте Сергей Кривонос.

И напоминает, что документ, над которым работал он, в парламенте зарегистрирован в декабре 2020-го.

[ + – ] Шеврон бойца территориальной обороны

В среде тех, кто занят в теробороне, к инициативе Зеленского относятся мягче.

"Пусть хоть что-то примут, хоть какую-то законодательную базу. Чтобы мы не были просто какой-то военной частью кадровой, в которой есть резервисты на контракте, — объясняет Фокусу Вадим Озирный, комбат 130-го батальона теробороны. — А дальше мы через свои общественные организации, депутатов будем вносить правки. Сейчас же никакого специального закона нет. Все, чем мы пользуемся, — это закон о военной службе и соответствующее положение".

Важно

Круговая оборона. Один день из жизни бойцов батальона ТрО (фоторепортаж)

По его словам, без нормативной базы нет понимания, кому и как развивать тероборону.

"У нас нет ни имущества, ни склада для оружия, — продолжает Озирный. — Негде готовить офицеров и сержантов, так как нет учебных подразделений теробороны, негде повышать квалификацию, нет нормального финансирования. Командирам приходится самим находить общий язык с местными советами, которые могут, но не обязаны способствовать развитию теробороны".

Под вертикалью

Как показал опыт 2014 года, в случае военной агрессии самым слабым звеном оказывается государственная вертикаль управления. Пока высшее руководство страны прикидывало, как быть, в бой шли добровольцы. Поэтому в новом законопроекте президента вместе с теробороной предусматривается возможность создания добровольческих формирований территориальных общин. То есть добробатов, которые в 2014 году прямо с Майдана отправлялись в зону боевых действий на Донбассе. Они тоже подпадают под контроль ВСУ. По словам экспертов, с которыми пообщался Фокус, в законопроект их внесли для того, чтобы в случае войны на фронте не было людей со своим оружием, ведущих партизанскую деятельность. Во время военных операций они смогут пользоваться собственным оружием — охотничьим ружьем. Если его нет, оружием обеспечит ВСУ. Членам теробороны, проходящим обучение, президент предлагает выдавать оружие только на время выполнения задач. В остальных случаях оно будет храниться на складах.

Важно

Новый закон о ТрО. Охотничьи ружья, военная подготовка в школах и партизанские отряды

В законопроекте также прописаны функции движения сопротивления (руху опору), которое действует на оккупированной или захваченной территории под руководством Сил специальных операций ВСУ. Упоминается и о системе военной подготовки граждан Украины, включающей начальную общевойсковую подготовку в средней школе при содействии Минобороны и базовую подготовку для совершеннолетних, которые не проходят военную службу в ВСУ. Порядок подготовки будет определять Кабинет министров.