Армия Зе. Почему Зеленский требует от Рады принять закон о национальном сопротивлении
Президент требует от Верховной Рады принять закон о национальном сопротивлении. Эксперты говорят, что инициатива главы государства — это расширенная версия старого законопроекта о территориальной обороне, но теперь документ более жесткий и для национального сопротивления предполагает строгую вертикаль госуправления
Предложенный Владимиром Зеленским законопроект предполагает, что национальное сопротивление станет составной частью обороны Украины и будет включать территориальную оборону, движение сопротивления, обучающие мероприятия — такие как военная подготовка в школе и добровольческие формирования. Все они должны подчиниться Вооруженным силам Украины (ВСУ), будут формироваться в мирное время Минобороны, а их предназначение — военная подготовка украинцев.
Инициатива Зеленского — не первая попытка систематизировать "непрофессиональные" военные подразделения, которые в разных форматах существуют с 2014 года, но никак не регулируются на законодательном уровне. В первую очередь это касается территориальной обороны, проблематике которой посвящена большая часть законопроекта. Предполагается, что ее будут строить на базе ВСУ под строгой вертикалью госуправления. Фактически это будет резервная армия в распоряжении президента. Предполагается, что руководителями зон территориальной обороны станут главы областных госадминистраций, а руководителями штабов этих зон — командиры бригад Сил теробороны ВСУ. Для пополнения кадрового состава этих сил президент подал другой законопроект — об увеличении численности ВСУ на 11 тыс. военнослужащих.
На батальоны теробороны возлагают задачи от военного сопротивления в случае войны до патрулирования улиц и поддержания порядка в мирное время. Финансировать будут за счет государственного, местного бюджетов, а также других "не запрещенных законодательством Украины источников".
В одном из пунктов говорится о том, что по решению Главнокомандующего ВСУ тероборону могут привлекать к выполнению задач за пределами своей зоны с целью наращивания сил и средств для стабилизации обстановки в соответствующих зонах. То есть отправить бойцов могут при необходимости в любую точку страны, что противоречит первоначальной сути теробороны.
Хотели одно — получили другое
В представлении тех, кто занимается проблематикой теробороны, эта система должна работать по принципу "я защищаю себя, свой дом, улицу, город, область". В батальоны записываются добровольцы, которые не служили в армии, но хотят быть частью обороны страны и при необходимости защитить тыл. Первоначально задумывалось, что формирование и содержание территориальной обороны ляжет на плечи местных советов, а Минобороны будет ставить общую задачу, предоставлять амуницию, технику и вооружение. Так об этом рассуждал Сергей Кривонос, генерал-майор ВСУ, который в 2019 году был заместителем секретаря СНБО и которого президент назначил ответственным за разработку законопроекта о теробороне. По задумке Кривоноса и прочих экспертов, работавших с ним в то время, граждане, которые принимают участие в теробороне, в мирное время должны пройти военную подготовку, после чего дома работать по мирной специальности, но периодически приезжать на сборы и тренировки. Они также должны получить право владеть нарезным или гладкоствольным оружием и в случае военных обострений выполнять задачи на той местности, где проживают. Призвать на фронт их могут только по их собственному желанию. Кривонос также настаивал, что руководить теробороной должны гражданские, а не военные.
Негде готовить офицеров и сержантов, так как нет учебных подразделений теробороны, негде повышать квалификацию, нет нормального финансирования
"В первом законопроекте, который до сих пор гуляет по коридорам Верховной Рады, написано, что местные советы имели право использовать тероборону как воинское формирование для ликвидации последствий природных и техногенных катастроф, наведения общественного порядка, оказания помощи правоохранительным органам, поддержания конституционного строя", — рассказывает Фокусу военный эксперт Олег Жданов. Но в Офисе президента, считает он, испугались, что при таких раскладах местная власть получит в свое распоряжение законные вооруженные формирования, с чьей помощью можно будет установить в регионе пропускной режим или комендантский час. Это ставит под угрозу вертикаль президентского управления, потому и появилась другая версия систематизации теробороны. В ней, по словам военного эксперта Игоря Романенко, все подразделения теробороны войдут в Минобороны, и это важно в том числе для дисциплины.
"Примите хоть что-то"
"155 дней весь государственный аппарат работал над красивым названием проекта закона "Об основах национального сопротивления", который является, по сути, законопроектом о территориальной обороне. И смешали то, что смешать невозможно. Чувствуется, что люди, которые писали этот документ, вообще не имели отношения ни к движению сопротивления, ни к военной службе, ни к подготовке населения, чем в очередной раз подставили Верховного главнокомандующего", — говорит о президентском законопроекте Сергей Кривонос.
И напоминает, что документ, над которым работал он, в парламенте зарегистрирован в декабре 2020-го.
В среде тех, кто занят в теробороне, к инициативе Зеленского относятся мягче.
"Пусть хоть что-то примут, хоть какую-то законодательную базу. Чтобы мы не были просто какой-то военной частью кадровой, в которой есть резервисты на контракте, — объясняет Фокусу Вадим Озирный, комбат 130-го батальона теробороны. — А дальше мы через свои общественные организации, депутатов будем вносить правки. Сейчас же никакого специального закона нет. Все, чем мы пользуемся, — это закон о военной службе и соответствующее положение".Важно
По его словам, без нормативной базы нет понимания, кому и как развивать тероборону.
"У нас нет ни имущества, ни склада для оружия, — продолжает Озирный. — Негде готовить офицеров и сержантов, так как нет учебных подразделений теробороны, негде повышать квалификацию, нет нормального финансирования. Командирам приходится самим находить общий язык с местными советами, которые могут, но не обязаны способствовать развитию теробороны".
Под вертикалью
Как показал опыт 2014 года, в случае военной агрессии самым слабым звеном оказывается государственная вертикаль управления. Пока высшее руководство страны прикидывало, как быть, в бой шли добровольцы. Поэтому в новом законопроекте президента вместе с теробороной предусматривается возможность создания добровольческих формирований территориальных общин. То есть добробатов, которые в 2014 году прямо с Майдана отправлялись в зону боевых действий на Донбассе. Они тоже подпадают под контроль ВСУ. По словам экспертов, с которыми пообщался Фокус, в законопроект их внесли для того, чтобы в случае войны на фронте не было людей со своим оружием, ведущих партизанскую деятельность. Во время военных операций они смогут пользоваться собственным оружием — охотничьим ружьем. Если его нет, оружием обеспечит ВСУ. Членам теробороны, проходящим обучение, президент предлагает выдавать оружие только на время выполнения задач. В остальных случаях оно будет храниться на складах.Важно
В законопроекте также прописаны функции движения сопротивления (руху опору), которое действует на оккупированной или захваченной территории под руководством Сил специальных операций ВСУ. Упоминается и о системе военной подготовки граждан Украины, включающей начальную общевойсковую подготовку в средней школе при содействии Минобороны и базовую подготовку для совершеннолетних, которые не проходят военную службу в ВСУ. Порядок подготовки будет определять Кабинет министров.