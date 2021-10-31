"Не похоже на учения". Россия стягивает войска к границе с Украиной, - WP

Подозрительные движения войск РФ наблюдают в течение последних недель. Аналитики говорят, что они никак не связаны с учениями.

РФ стягивает войска к российско-украинской границе на фоне напряженности между Москвой и НАТО. Об этом пишет американское издание The Washington Post.

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В материале говорится, что ситуация вызывает беспокойство среди некоторых американских и европейских чиновников.

Журналисты, ссылаясь на анонимных собеседников, пишут, что происходит нерегулярное перемещение техники и личного состава армии РФ на западном фланге РФ. По их данным, такое перемещение наблюдается в течение последних нескольких недель.

При этом в последние дни в соцсетях стали появляться сообщения о том, что российские военные поезда и колонны перемещают большое количество военной техники, в том числе танки и ракетные установки на западе и юге России. Передвижение в этих районах происходит во время, когда Кремль занят более жесткую позицию к Украине, а также приостановил свою миссию при НАТО в Брюсселе.

Журналисты утверждают, что чиновники из РФ во главе с президентом Владимиром Путиным усилили антиукраинскую риторику.

Директор программы исследований РФ в аналитической группе CNA Майкл Кофман подчеркивает, что новые перемещения российских войск происходят не в рамках военных учений.

"Суть в том, что это не обучение. И это не похоже на военные тренировки", – сказал Кофман.

По словам аналитика, спутниковые снимки показывают, что, вероятно, элитное подразделение вооруженных сил России – 1-я гвардейская танковая армия — перемещает личный состав и технику в сторону Украины.

Кофман напомнил, что силы российской 41-й общевойсковой армии, которая обычно базируется в Новосибирске, не вернулись в Сибирь после учений "Запад-2021" в сентябре, а вместо этого соединились с другими российскими силами у границы с Украиной.

Напомним, что в середине октября российские оккупационные войска провели масштабные учения в Черном море у побережья Крыма, во время которых были задействованы свыше 40 кораблей Черноморского флота РФ.

В июле этого года российские военные проводили учения танкистов со стрельбами из танков Т-72Б3. Всего в учениях принимали участие больше 800 российских войск их Южного военного округа, куда оккупанты ввели Черноморский флот.