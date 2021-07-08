"Уничтожали внезапно появляющиеся цели": оккупанты в Крыму провели учения танкистов

Российские военные продолжают учения на фоне украино-американских Sea Breeze-2021. На маневрах были танкисты, а днем ранее — артиллеристы.

Черноморский флот России провели учения танкистов на полигоне в оккупированном Крыму. Об этом сообщает Интерфакс.

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Российские военные проводили учения со стрельбами из танков Т-72Б3. В ходе маневров была отработана стрельба по "внезапно появляющимся мишеням", которые имитируют технику врага: боевые машины, вертолеты и расчеты РПГ.

Сообщается, что в учениях приняло участие около 200 военных и 10 танков.

Днем ранее, 7 июля, как заявляют в Черноморском флоте, были учения артиллеристов с отработкой различных тактических приемов. В них были задействованы БМ-21 "Град", САУ "Гвоздика", пушки Д-30, а также "Нона-С" и минометы.

Сборы должны продлится до середины июля, в них принимает участие больше 800 российских войск их Южного военного округа, куда оккупанты ввели Черноморский флот.

Напомним, учения Sea Breeze-2021 начались 28 июня. В них принимают участие военные и наблюдатели из 32 стран мира.

Ранее в РФ призывали США и НАТО отказаться от учений Sea Breeze-2021 из-за "поощрения милитаризма в Киеве".

Отметим, что с 6 июля на учениях стартовал новый этап, бойцы перешли из зоны базирования в район ожидания для дальнейших маневров.