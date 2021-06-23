"Поощряют милитаризм в Киеве": РФ призывает США и НАТО отказаться от учений Sea Breeze-2021

В российском посольстве в Соединенных штатах считают, что учения повышают риск "непреднамеренных инцидентов", а также носят явно агрессивный характер.

Россия призывает США и союзников отказаться от учений Sea Breeze. По их мнению они носят масштабный и явно агрессивный характер. Об этом сообщается на странице Посольства РФ в США в Twitter.

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Учения Sea Breeze-2021, по заявлению посольства, не соответствуют реальным задачам безопасности в Черноморском регионе. Они повышают риски непреднамеренных инцидентов, а также "поощряют милитаристские настроения в Киеве".

"Настоятельно призываем США и их союзников отказаться от отработки военных действий на Черном море. Примером многосторонних усилий по поддержанию мира и стабильности в регионе является формат #Blackseafor, нацеленный на укрепление мер доверия на море", — указывают в сообщении.

В посольстве также добавили, что все проблемы в регионе могут решить причерноморские государства сами, без "навязывания помощи извне".

Напомним, учения Sea Breeze-2021 станут самыми масштабными в истории проведения. В ней примут участие военные из 32 стран. Впервые их посетят японские военные. Планируется привлечь 5000 военных, 40 самолетов и 32 корабля. Учения проводятся ежегодно с 1997 года.

Военный аналитик Фокуса Игаль Левин побывал на выставке "Зброя та безпека-2021", и написал статью "Системы рулят. БПЛА — это больше не оружие завтрашнего дня".