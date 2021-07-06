Конвертопланы, "Хамви" и "Козаки": стартовал новый этап учений Sea Breeze-2021 (фото)

Стартовавшие 28 июня маневры, продолжатся в другом месте, бойцы из Украины, США, Молдовы и Грузии передвинулись в район ожидания.

Первый этап учений Sea Breeze-2021 завершился, страны перешли ко второму этапу берегового компонента. Об этом сообщает АрміяInform.

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Многонациональная тактическая группа выдвинулась из пункта базирования в район ожидания для дальнейших учений. Для этого были привлечены американские вертолеты V-22 Orsay, бронеавтомобили "Хамви" и "Козак".

Фото: АрміяInform

Учения максимально приближены к боевым, поэтому при переходе использовали средства радиоэлектронной борьбы для незаметного перехода. На следующих этапах бойцы будут иметь много изменений. Военные будут отражать нападения условного врага, блокировать его путь, а также обучаться действиям во время блокировки маршрутов местным населениям.

Фото: АрміяInform

Сообщается, что в береговом компоненте будут участвовать военные из морской пехоты США, ВС Грузии, Молдовы, а также морпехи, курсанты десантно-штурмовых войск и пограничники из Украины.

Фото: АрміяInform

Напомним, учения Sea Breeze-2021 начались 28 июня. В них принимают участие военные из 32 стран мира. Бойцы ССО совместно с американскими коллегами выполняли десантирование из конвертопланов Orsay.

Ранее в Николаеве прошли показательные выступления авиации в рамках учений Sea Breeze-2021.