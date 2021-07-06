Конвертоплани, "Хамви" і "Козаки": стартував новий етап навчань Sea Breeze-2021 (фото)

Стартувавши 28 червня, маневри продовжаться в іншому місці, бійці з України, США, Молдови та Грузії пересунулися в район очікування.

Перший етап навчань Sea Breeze-2021 завершився, країни перейшли до другого етапу берегового компонента. Про це повідомляє АрміяInform.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

Багатонаціональна тактична група висунулася з пункту базування в район очікування для майбутніх навчань. Для цього були залучені американські вертольоти V-22 Orsay, бронеавтомобілі "Хамви" і "Козак".

Фото: АрміяInform

Навчання максимально наближені до бойових, тому при переході використовували засоби радіоелектронної боротьби для непомітного переходу. На наступних етапах бійці матимуть багато змін. Військові будуть відбивати напади умовного ворога, блокувати його шлях, а також навчатися діям під час блокування маршрутів місцевим населенням.

Фото: АрміяInform

Повідомляється, що в береговому компоненті братимуть участь військові з морської піхоти США, ВС Грузії, Молдови, а також морські піхотинці, курсанти десантно-штурмових військ і прикордонники з України.

Фото: АрміяInform

Нагадаємо, вчення Sea Breeze-2021 почалися 28 червня. У них беруть участь військові з 32 країн світу. Бійці ССО спільно з американськими колегами виконували десантування з конвертопланів Orsay.

Раніше в Миколаєві пройшли показові виступи авіації у межах навчань Sea Breeze-2021.