5000 військових з 32 країн світу: в Чорному морі стартують найбільші навчання Sea Breeze-2021 (фото)

Військові навчання Sea Breeze-2021 стануть наймасштабнішими за останні 20 років. У них буде задіяно 32 бойових корабля і 40 одиниць авіації.

У понеділок, 28 червня, в Чорному морі стартують українсько-американські навчання Sea Breeze-2021, в яких візьмуть участь близько 5 000 військовослужбовців, повідомляють прес-служби посольства США в Україні та Командування Шостого флоту США.

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За словами дипломатів, у військових навчаннях Sea Breeze-2021 братиме участь рекордна кількість країн.

"Шостий флот ВМС США офіційно оголосив про участь у спільних українсько-американських та щорічних навчаннях Sea Breeze-2021, які починаються на наступному тижні (28 червня — ред.) в чорноморському регіоні. Навчання Sea Breeze-2021 підвищують сумісність, підсилюють морську безпеку та забезпечують мир в регіоні", — йдеться в повідомленні прес-служби дипвідомства.

В Sea Breeze-2021 візьмуть участь понад 5000 військових з 32 країн світу, 32 бойових корабля, 40 літаків і 18 команд спеціальних операцій і дайвінгу.

[ + – ] Учасники See Breeze-2021

В ході військових навчань See Breeze-2021 військовослужбовці будуть відпрацьовувати різні бойові сценарії: зіткнення десантних кораблів, маневри на суші, водолазні операції, морські операції з перехоплення, протиповітряну оборону, пошуково-рятувальні операції і т.п.

[ + – ] Сі Бриз в Чорному морі Фото: Фото из Twitter-аккаунта Минобороны США

See Breeze-2021 триватимуть до 10 липня і пройдуть в акваторії Чорного моря, а також в Миколаївській, Херсонській і Одеській областях. Росія вже відреагувала на військові навчання в Чорному морі, назвавши їх "провокацією".

За словами Міноборони Росії, "під прикриттям навчань НАТО поставить в Україну сучасну зброю для використання на Донбасі".

Відзначимо, що за 5 днів до початку навчань See Breeze-2021 Чорному морі сталася надзвичайна подія за участю есмінця HMS Defender і російських військових. Як розповідав Фокус, 23 червня РФ заявила про відкриття попереджувального вогню по британському есмінцю HMS Defender. Москва звинуватила корабель Королівського флоту в "порушенні кордону" після того, як есмінець зайшов на 3 км вглиб українських територіальних вод окупованого Криму.

Також Фокус повідомляв, що Міноборони Британії спростувало заяви РФ про надзвичайну подію в Чорному морі. За словами британських військових, вони не помітили вогню по своєму есмінцю, а корабель Королівських ВМС йшов морем відповідно до міжнародного права.