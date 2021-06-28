5000 военных из 32 стран мира: в Черном море стартуют крупнейшие учения Sea Breeze-2021 (фото)

Военные учения Sea Breeze-2021 станут самыми масштабными за последние 20 лет. В них задействуют 32 боевых корабля и 40 единиц авиации.

В понедельник, 28 июня, в Черном море стартуют украинско-американские учения Sea Breeze-2021, в которых примут участие около 5 000 военнослужащих, сообщают пресс-службы посольства США в Украине и Командования Шестого флота США.

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По словам дипломатов, в военных учениях Sea Breeze-2021 будет участвовать рекордное количество стран.

"Шестой флот ВМС США официально объявил об участии в совместных украинско-американских и ежегодных учениях Sea Breeze-2021, который начинается на следующей неделе (28 июня — ред.) в черноморском регионе. Учения Sea Breeze-2021 повышают совместимость, усиливают морскую безопасность и обеспечивают мир в регионе", — говорится в сообщении пресс-службы дипведомства.

В Sea Breeze-2021 примут участие свыше 5000 военных из 32 стран мира, 32 боевых корабля, 40 самолетов и 18 команд специальных операций и дайвинга.

[ + – ] Участники See Breeze-2021

В ходе военных учений See Breeze-2021 военнослужащие будут отрабатывать различные боевые сценарии: столкновение десантных кораблей, маневры на суше, водолазные операции, морские операции по перехвату, противовоздушную оборону, поисково-спасательные операции и т.п.

See Breeze-2021 продлятся до 10 июля и пройдут в акватории Черного моря, а также в Николаевской, Херсонской и Одесской областях. Россия уже отреагировала на военные учения в Черном море, назвав их "провокацией".

По словам Минобороны России, "под прикрытием учений НАТО поставит в Украину современное оружие для использования на Донбассе".

Отметим, что за 5 дней до начала учений See Breeze-2021 в Черном море произошло ЧП с участием эсминца HMS Defender и российских военных. Как рассказывал Фокус, 23 июня РФ заявила об открытии предупредительного огня по британскому эсминцу HMS Defender. Москва обвинила корабль Королевского флота в "нарушении границы" после того, как эсминец зашел на 3 км вглубь украинских территориальных вод оккупированного Крыма.

Также Фокус сообщал, что Минобороны Британии опровергло заявления РФ о ЧП в Черном море. По словам британских военных, они не заметили огня по своему эсминцу, а корабль Королевских ВМС шел морем в соответствии с международным правом.