Винищувачі та вертольоти: у Миколаєві пройшли показові польоти авіації ЗСУ і НАТО (фото, відео)

Спільні прольоти пройшли в рамках україно-американських навчань Sea Breeze-2021, які стартували 28 червня.

У Миколаєві в рамках багатонаціональних навчань Sea Breeze-2021 військові авіатори із ЗСУ, країн-учасниць і партнерів НАТО. Про це повідомляє АрміяInform.

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Журналістам було продемонстровано техніку, а також елементи пілотажу. З боку ЗСУ брали участь військові з морської та армійської авіації, Військово-повітряні сили ЗСУ, а також Держприкордонслужби. НАТО представляли Королівські ВПС Великобританії.

Пілоти винищувачів Су-25 і Су-27 у складі пар продемонстрували тактичні елементи ураження наземних цілей. Після них Ан-26 і Ан-2 виконали політ на гранично допустимій малій висоті з метою маскування від ППО. На завершення з літаків здійснили десантування парашутно-десантної групи.

[ + – ] Су-25 Фото: АрміяInform

Вертольоти-амфібії Мі-14 в парі з БПЛА Bayraktar TB-2 провели розвідку сил і засобів противника.

Фото: АрміяInform

Королівські ВПС Британії були представлені винищувачами EF-2000 Typhone — це їхня перша участь у навчаннях See Breeze-2021.

[ + – ] Британські винищувачі Фото: АрміяInform

Нагадаємо, 28 червня стартували найбільші за всю історію проведення навчання Sea Breeze-2021, у яких візьмуть участь близько 5 тис. військових з 32 країн світу. На фоні їх проведення окупанти в Криму перевірили готовність ППО.