Окупанти в Криму перевірили готовність ППО на фоні навчань Sea Breeze-2021 (фото)

Навчання, що стартували вчора, 28 червня, викликають у Кремля заклопотаність, тому вони стежать за всіма діями в їх ході.

В окупованому Росією Криму була перевірена готовність ППО півострова на фоні міжнародних навчань України і 30 інших країн Sea Breeze-2021. Про це повідомляє Інтерфакс.

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Повідомляється, що Збройні сили Росії Чорноморського флоту залучили близько 20 одиниць авіації (Су-24МР, Мі-8, Ка-27, Су-30СМ і інші) і кілька дивізіонів з комплексами С-400 "Панцир-С".

У ході перевірки авіація перебувала на максимальному віддаленні від зон виявлення РЛС, де виконувалися поставлені завдання. Також винищувачі працювали на надмалих висотах, використовуючи рельєф місцевості як укриття. А комплекси С-400 і "Панцир" проводили виявлення й умовні пуски по контрольних цілям.

Також повідомляється, що російські військові стежать за діями кораблів під час навчань Sea Breeze-2021, які стартували вчора, 28 червня. Цього року навчання стали найбільшими за весь час проведення навчань з 1997 року. У них візьмуть участь близько 3 тисяч військових з 32 країн світу.

Нагадаємо, 28 червня стартували навчання Sea-Breeze, у них залучать 32 бойових кораблі і 40 одиниць авіації. У маневрах вперше братимуть участь військові з Японії. Раніше в одеський порт прибув американський есмінець USS Ross для участі в сценаріях.

Зазначимо, що в Міноборони РФ закликали відмовитися від проведення навчань через "заохочення мілітаризму в Києві".