Оккупанты в Крыму проверили готовность ПВО на фоне учений Sea Breeze-2021 (фото)

Стартовавшие вчера, 28 июня учения, вызывают у Кремля озабоченность, поэтому они следят за всеми действиями в их ходе.

В оккупированном Россией Крыму была проверена готовность ПВО полуострова на фоне международных учений Украины и 30 других стран Sea Breeze-2021. Об этом сообщает Интерфакс.

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Сообщается, что Вооруженные силы России Черноморского флота задействовали около 20 единиц авиации (Су-24МР, Ми-8, Ка-27, Су-30СМ и другие) и несколько дивизионов с комплексами С-400 "Панцирь-С".

В ходе проверки авиация находилась на максимальном удалении от зон обнаружения РЛС, где выполнялись поставленные задачи. Также истребители работали на сверхмалых высотах, используя рельеф местности как укрытия. А комплексы С-400 и "Панцирь" проводили обнаружение и условные пуски по контрольным целям.

Также сообщается, что российские военные следят за действиями кораблей во время учений Sea Breeze-2021, которые стартовали вчера, 28 июня. В этом году учения стали крупнейшими за все время проведения учений с 1997 года. В них примут участие около 3 тысяч военных из 32 стран мира.

Напомним, 28 июня стартовали учения Sea-Breeze, в них задействуют 32 боевых корабля и 40 единиц авиации. В маневрах впервые будут участвовать военные из Японии. Ранее в одесский порт прибыл американский эсминец USS Ross для участия в сценариях.

Отметим, что в Минобороны РФ призывали отказаться от проведения учений из-за "поощрения милитаризма в Киеве".