В порт Одессы прибыл американский эсминец USS Ross для учений Sea Breeze-2021 (фото)

Учения начнутся уже завтра, 28 июня. Они должны стать крупнейшими за все время проведения, поскольку в них примут участие военные 32 стран.

В одесский морской порт вошел ракетный эсминец USS Ross DDG71 для участия в учениях Sea Breeze-2021. Об этом сообщает Думская.

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Ракетный эсминец пришвартовался у контейнерного терминала 1-К в 14:15. Как сообщает издание, корабль прибыл в Украину для участия в многонациональных учениях Sea Breeze-2021. В нынешнем году они должны стать крупнейшими в истории.

На сайте 6 флота ВМС США сообщают, что переход корабля начался со Средиземного моря.

"Участие USS Ross в морских учениях Sea Breeze в этом году является ощутимой демонстрацией поддержки Украины со стороны США, которая необходима сейчас как никогда. Это часть неизменного обязательства, которое Соединенные Штаты и наши союзники по НАТО и страны-партнеры взяли на себя с 1997 года по укреплению морской безопасности в Черном море", — заявил временный поверенный в делах Критина Квин из посольства США в Украине.

Фото: Думская

Ракетный эсминец USS Ross уже был в Одессе. В 2019 году он также прибывал для учений "Sea Breeze-2021".

Краткие характеристики корабля:

Длина — 153 метра

Ширина — 21 метр

Осадка — 9,3 метра

Водоизмещение — 9 тысяч тонн

Экипаж — 337 человек

Максимальная скорость — 32 узла

Вооружение ракетного эсминца:

90 пусковых установок Aegis

127-мм артиллерийская установка Mark 45,

Две 25-мм пушки M242 Bushmaster

Четыре пулемета Browning M2

Две трехствольные торпедные аппараты Mk 32

Шесть двухствольных автомата Phalanx CIWS.

Напомним, учения Sea Breeze-2021 станут самыми масштабными в истории: 32 страны-участницы и около 5 тысяч военных. При этом в РФ призывают отказаться от их проведения из-за "поощрения милитаризма в Киеве".