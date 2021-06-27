У порт Одеси прибув американський есмінець USS Ross для навчань Sea Breeze-2021 (фото)
Навчання розпочнуться вже завтра, 28 червня. Вони повинні стати найбільшими за весь час проведення, оскільки в них візьмуть участь військові з 32 країн.
В одеський морський порт увійшов ракетний есмінець USS Ross DDG71 для участі в навчаннях Sea Breeze-2021. Про це повідомляє Думська.
Ракетний есмінець пришвартувався у контейнерного термінала 1-К о 14:15. Як повідомляє видання, корабель прибув в Україну для участі в багатонаціональних навчаннях Sea Breeze-2021. У нинішньому році вони повинні стати найбільшими в історії.
На сайті 6 флоту ВМС США повідомляють, що перехід корабля почався зі Середземного моря.
"Участь USS Ross в морських навчаннях Sea Breeze в цьому році є відчутною демонстрацією підтримки України з боку США, яка необхідна зараз як ніколи. Це частина незмінного зобов'язання, яке Сполучені Штати й наші союзники по НАТО і країни-партнери взяли на себе з 1997 року по зміцненню морської безпеки в Чорному морі ", — заявила тимчасова повірена у справах Крістіна Квін з посольства США в Україні.
Ракетний есмінець USS Ross вже був в Одесі. У 2019 він також прибував для навчань "Sea Breeze-2021".
Короткі характеристики корабля:
- Довжина — 153 метри
- Ширина — 21 метр
- Осадка — 9,3 метра
- Водотоннажність — 9 тисяч тонн
- Екіпаж — 337 осіб
- Максимальна швидкість — 32 вузли
Озброєння ракетного есмінця:
- 90 пускових установок Aegis
- 127-мм артилерійська установка Mark 45,
- Дві 25-мм гармати M242 Bushmaster
- Чотири кулемети Browning M2
- Два триствольні торпедні апарати Mk 32
- Шість двоствольних автоматів Phalanx CIWS.
Нагадаємо, вчення Sea Breeze-2021 стануть наймасштабнішими в історії : 32 країни-учасниці і близько 5 тисяч військових. При цьому в РФ закликають відмовитися від їх проведення через "заохочення мілітаризму в Києві".