Истребители и вертолеты: в Николаеве прошли показательные полеты авиации ВСУ и НАТО (фото, видео)

Совместные пролеты прошли в рамках украино-американских учений Sea Breeze-2021, которые стартовали 28 июня.

В Николаеве в рамках многонациональных учений Sea Breeze-2021 военные авиаторы из ВСУ, стран-участниц и партнеров НАТО. Об этом сообщает АрміяInform.

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Журналистам была продемонстрирована техника, а также элементы пилотажа. Со стороны ВСУ участвовали военные из морской и армейской авиации, Военно-воздушные силы ВСУ, а также Госпогранслужбы. НАТО представляли Королевские ВВС Великобритании.

Пилоты истребителей Су-25 и Су-27 в составе пар продемонстрировали тактические элементы поражения наземных целей. После них Ан-26 и Ан-2 выполнили полет на гранично допустимой малой высоте с целью маскировки от ПВО. В завершении из самолетов совершили десантирование парашютно-десантные группы.

[ + – ] Су-25 Фото: АрміяInform

Вертолеты-амфибии Ми-14 в паре с БПЛА Bayraktar TB-2 провели разведку сил и средств противника.

Фото: АрміяInform

Королевские ВВС Британии были представлены истребителями EF-2000 Typhone — это их первое участие в учениях See Breeze-2021.

[ + – ] Британские истребители Фото: АрміяInform

Напомним, 28 июня стартовали крупнейшие за всю историю проведений учения Sea Breeze-2021, в которых примут участие около 5 тыс. военных из 32 стран мира. На фоне их проведения оккупанты в Крыму проверили готовность ПВО.