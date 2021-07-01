Конвертоплани і стрибки з парашутами: бійці морської піхоти ССО провели навчання зі США (фото)

У рамках Sea Breeze-2021 військові відпрацювали сценарій "закидання" в глибокому тилу ворога.

Військові із 73 морського центру спеціального призначення імені кошового отамана Антіна Головатого провели спільні навчання з американськими Силами спеціальних операцій. Про це повідомляє пресслужба морського центру у Facebook.

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Спільні навчання проходять у рамках Sea Breeze-2021, у процесі яких група українських бійців виводила в тил умовного ворога розвідгрупи за допомогою американських конвертопланів Bell V-22 Osprey. Завдяки його характеристикам оператори-розвідники змогли десантуватися в глибокому тилу ворога та залишатися непоміченими під час виконання завдання.

Фото: 73 морський центр СпП ім кошового отамана Антіна Головатого

Bell V-22 Osprey — єдиний в своєму роді вид повітряного транспорту, який має переваги вертольотів і літаків. Перебуває на озброєнні у Морської піхоти і Силах спеціальних операцій США. Уміщає 24 бійця і здатні розвивати швидкість до 565 км/год.

Фото: 73 морський центр СпП ім кошового отамана Антіна Головатого

Нагадаємо, в Миколаєві пройшли показові виступи авіації в рамках навчань Sea Breeze-2021.

Фокус повідомляв про останні новини України 28 червня стартували найбільші за всю історію проведення навчань Sea Breeze-2021, в них бере участь майже 5 тисяч військових із 32 країн світу.