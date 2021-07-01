Конвертопланы и прыжки с парашютами: бойцы морской пехоты ССО провели учения с США (фото)

В рамках Sea Breeze-2021 военные отработали сценарий "забрасывания" в глубоком тылу врага.

Военные из 73 морского центра специального назначения имени кошевого атамана Антина Головатого провели совместные учения с американскими Силами специальных операций. Об этом сообщает пресс-служба морского центра в Facebook.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Совместные учения проходят в рамках Sea Breeze-2021, в ходе которых группа украинских бойцов выводила в тыл условного врага разведгруппы при помощи американских конвертопланов Bell V-22 Osprey. Благодаря его характеристикам операторы-разведчики смогли десантироваться в глубоком тылу врага и оставаться незамеченными во время выполнения задания.

Фото: 73 морський центр СпП ім кошового отамана Антіна Головатого

Bell V-22 Osprey — единственный в своем роде вид воздушного транспорта, который имеет достоинства вертолетов и самолетов. Состоит на вооружении у Морской пехоты и Силах специальных операций США. Помещают в себе 24 бойца и способны развивать скорость до 565 км/час.

Фото: 73 морський центр СпП ім кошового отамана Антіна Головатого

Напомним, в Николаеве прошли показательные выступления авиации в рамках учений Sea Breeze-2021.

Фокус сообщал о последних новостях Украины, 28 июня стартовали крупнейшие за всю историю проведений учения Sea Breeze-2021, в них принимает участие около 5 тысяч военных из 32 стран мира.