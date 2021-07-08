"Знищували цілі, які раптово з'являються": окупанти в Криму провели навчання танкістів

Російські військові продовжують навчання на тлі українсько-американських Sea Breeze-2021. На маневрах були танкісти, а днем раніше — артилеристи.

Чорноморський флот Росії провів навчання танкістів на полігоні в окупованому Криму. Про це повідомляє Інтерфакс.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

Російські військові проводили навчання зі стрільбами з танків Т-72Б3. У процесі маневрів була відпрацьована стрілянина по "мішенях, що раптово зʼявляються", які імітують техніку ворога: бойові машини, вертольоти та розрахунки РПГ.

Повідомляється, що в навчаннях взяли участь приблизно 200 військових і 10 танків.

Днем раніше, 7 липня, як заявляють у Чорноморському флоті, були вчення артилеристів із відпрацюванням різних тактичних прийомів. У них були задіяні БМ-21 "Град", САУ "Гвоздика", гармати Д-30, а також "Нона-С" і міномети.

Збори повинні тривати до середини липня, в них бере участь більше 800 російських військ їхнього Південного військового округу, куди окупанти ввели Чорноморський флот.

Нагадаємо, навчання Sea Breeze-2021 почалися 28 червня. У них беруть участь військові та спостерігачі з 32 країн світу.

Раніше в РФ закликали США і НАТО відмовитися від навчань Sea Breeze-2021 через "заохочення мілітаризму в Києві".

Зазначимо, що із 6 липня на навчаннях стартував новий етап, бійці перейшли із зони базування в район очікування для подальших маневрів.